Спутники и микробы: сельское хозяйство Тюменской области стало высокотехнологичным

Спутниковая связь, беспилотники, цифровые и геномные технологии все больше и больше используют аграрии Тюменской области. Сельское хозяйство уже прочно стало высокотехнологичной отраслью и прежний образ грязного механизатора или животновода безвозвратно ушел в историю.

Передовым в этом направлении является Государственный аграрный университет Северного Зауралья, где в лабораториях и опытных хозяйствах ученые и студенты постоянно ведут исследования и опробуют самые разные технологии.

Аграрном университете создан агротехнопаркФото: Марина АНТОНОВА

Например, тракторы на полях племенного завода «Учхоз» управляются навигационными компьютерами с помощью спутниковой связи, а кабина механизатора по комфорту зачастую превосходит многие иностранные легковые автомобили.

- Такая техника способна работать круглые сутки, чтобы полеводы могли максимально использовать считанные благоприятные дни во время посевной или сбора урожая. Ведь мы живем в условиях рискованного земледелия, - поясняет доктор биологических наук, профессор Дмитрий Еремин.

Современные тракторы по комфорту не уступают многим легковым иномаркамФото: Марина АНТОНОВА

Потенциал в разы больше

Тюменские ученые уверены, что в нашем регионе можно выращивать очень высокие урожаи. Например, биопотенциал яровой пшеницы позволяет собирать до 137 центнеров с гектара при сегодняшней средней урожайности в 21 ц/га.

- Многие говорят, что это фантазии, но это доказано математически. Такой урожай возможен при идеальных условиях, которых в реальной жизни практически не бывает. Но это тот результат, к которому мы должны стремиться, - поясняет руководитель центра точного земледелия Аграрного университета Северного Зауралья Николай Абрамов. - Реально возможный урожай с учетом запаса влаги в почве и сумме положительных температур в Тюменской области составляет 82 ц/га.

Уже сегодня в некоторых хозяйствах получают 40 ц/га, а то и до 70 ц/га. Но, чтобы и дальше повышать урожайность необходимо применять высокие технологии, одна из них - точное земледелие.

На почвах Западной Сибири можно собирать урожай в разы больше, чем сейчасФото: Марина АНТОНОВА

Поля - в "цифру"

Комплекс спутниковых и компьютерных технологий позволяет управлять продуктивностью посевов, пахать, сеять и вносить удобрения или яды от вредителей и болезней не «на глаз», а рассчитывать для каждого участка поля с точностью до метра!

- В результате, например, экономия удобрений составляет до 56%, а производительность увеличивается в два и более раза, - подчеркнул Николай Абрамов.

Сейчас в регионе идет оцифровка полей и создается электронная карта, где собирается информация о реальных границах пашни, рельефе, урожайности. Уже 56 тысяч га переведены в «цифру».

Помогают в этой работе беспилотники. Они не только ведут съемку, но и мониторят состояние посева, выявляют места, зараженные сорняком или вредными насекомыми.

Беспилотники помогают аграриям контролировать состояние полей и растенийФото: Марина АНТОНОВА

Бактерии вместо удобрений

В России начинается эпоха органического земледелия. И при вузе уже действует лоборатория экологии почв, где изучают бактерии и микрофлору для борьбы с болезнями и повышением урожаев. Они придут на смену ядохимикатам и минеральным удобрениям. Крупные агрофирмы уже подошли к пониманию, что им нужно заменять химические препараты биологическими.

- При научном правильном подходе использование бактерий и микроорганизмов позволяет получить экологически чистые продукты в большом количестве, - говорит Дмитрий Еремин.

Микрофлора способна защищать растения от сорняков и насекомых, доставлять питательные вещества из почвы, когда химические соединения связаны так, что растение не могут его взять самостоятельно.

- Например, фосфатмобилизующая микрофлора, может обеспечить растение фосфором без дорогостоящих удобрений. Если заменить азотные удобрения азотофаками, можно избежать нитратного загрязнения, - добавил Еремин.

Кроме того, микрофлора может спасти овощи от вредителей и болезней. Именно болезни способны уничтожить 30-40% урожая. Сейчас используются ядохимикаты, которые, так или иначе, все равно попадают в овощи и остаются там.

Елена Бойко: разработки ученых вуза направлены на развитие регионального АПКФото: Марина АНТОНОВА

Селекция ради независимости

В университете активно занимаются и селекцией. Именно благодаря ученым вуза во второй половине 20 века в Тюменской области стали выращивать продовольственную пшеницу. Сейчас здесь создают новые сорта картофеля, овса, ячменя, пшеницы, масленичного льна, рапса, кормовой люцерны, люпина, клевера.

- Создание качественный сортов растений необходимо, чтобы Россия и Тюменская область были на рынке независимы, - пояснила ректор университета Елена Бойко.

Кроме того, здесь есть лаборатория, где могут со 100% точностью идентифицировать сорта семян, определить их чистоту, определить гибридность растения и изучить генетику структуры популяции сортов для селекции. Такими услугами часто пользуются полеводы при закупке крупных партий семян, определении их качества и перспективы возделывания.

СПРАВКА

В 2019 году Государственный аграрный университет Северного Зауралья отмечает свое 60-летие и 140-летие со дня создания учебного заведения. Сейчас в нем действует 5 институтов и 23 кафедры, в которых трудятся 148 докторов и кандидатов наук и 59 аспирантов, работает 199 преподавателей и учится 4360 студентов.