Профессии будущего: топ-10 специалистов, которые будут востребованы в Тюмени через пять лет

Летом традиционно на рынок труда в Тюменской области выйдут выпускники этого года. Часть вчерашних студентов еще во время учебы нашла работу, у кого-то есть на примете парочка подходящих вакансий. Но некоторые студенты пойдут работать не по профессии – то ли из-за неверно сделанного выбора при поступлении, то ли из-за низкой востребованности профессии, а, может, и отсутствия необходимых личностных навыков и опыта работы. Частично избежать такого исхода можно, выбрав при поступлении востребованную специальность и прокачивая те самые интересные работодателю навыки.

РЫНКУ ВСЕГДА НУЖНЫ СТРОИТЕЛИ И ИНЖЕНЕРЫ

По последним данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, уровень общей безработицы в регионе составил 4,2%. Ищут работу сегодня 8076 человек, а безработными числятся 5103 человека. При этом коэффициент напряженности на рынке труда – 0,3 человек на одну вакансию. Почему же при таком низком коэффициенте люди остаются без работы по нескольку месяцев? Дело в том, что в регионе у работодателей есть потребность в специалистах в сфере строительства, инженерии, транспорта, продаж, но соискателей по этим профессиям не хватает.

По словам Анны Хвостовой, директора HeadHunter Урал, эти профессии можно назвать «вечными» и в ближайшие пять лет спрос на них не упадет.

- Вместе со спросом со стороны работодателей растет и популярность этих сфер у соискателей, особенно если говорить о строительных и инженерных специальностях. Однако о скором насыщении и перенасыщении рынка говорить преждевременно: так, сегодня на одну вакансию в строительной отрасли в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО приходится не больше 3,5 резюме, а нормой для рынка считается 5-6 резюме, - прокомментировала она.

Тем не менее, эти специальности со временем могут трансформироваться во что-то иное, следуя за тенденциями времени.

- На рынке то и дело появляются новые профессии, а старые – видоизменяются, становятся более «айтишными». Например, в сфере «Транспорт» сегодня популярнее всего водители. Но с введением машин-«беспилотников» и с массовым распространением промышленных дронов, способных переносить грузы, потребуются те, кто их обслуживает, прокладывает и проверяет маршруты, - подчеркнула эксперт.

Три основных IT-тренда, которые будут влиять на рынок труда – Big Data, Machine Learning и Blockchain. Фото с сайта Pixabay.com

ТОП СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БУДУЩЕГО В ТЮМЕНИ

Какие же специальности могут быть максимально интересны с точки зрения востребованности и уровня зарплаты через 5-10 лет? Что выбрать выпускникам ближайших лет, чтобы соответствовать запросам рынка? Эксперты считают, что именно в Тюменской области упор будет сделан на специалистов добывающей отрасли и IT-сферы.

- Регион имеет свою специфику – акцент на добывающей отрасли, поэтому и спустя 5-10 лет здесь больше всего будут востребованы специалисты, связанные с этой сферой деятельности: различные инженеры, строители, проектировщики, бурильщики, сварщики, геодезисты… Кроме того, сохранится потребность в продавцах-консультантах, в менеджерах по продажам ,учитывая специфику региона - специализирующихся все на той же добывающей отрасли, например, на продаже нефтепродуктов, - пояснила директор HeadHunter Урал.

Ну и естественно общемировая тенденция – развитие IT-сферы. Потребность в таких специалистах характерна не только для Тюменской области, а для всей страны и даже мира. По словам Анны Хвостовой, три основных ИТ-тренда, которые будут влиять на рынок труда – это Big Data, Machine Learning и Blockchain – количество вакансий, связанных с ними, растет огромными темпами.

Выпускникам же, как считает эксперт, стоит выбирать ту профессию, которая нравится им самим и к которой есть предрасположенность – только так можно стать настоящим профи в своем деле, а такие в любой отрасли и в любом регионе всегда смогут претендовать на хорошую зарплату и не останутся без работы.

- Если подросток пока не может определиться с интересной ему профессией, можно поступить в ССУЗ на распространенную рабочую специальность – люди, которые умеют что-то делать своими руками, сейчас очень нужны, спрос на них сохранится еще долго. Еще один хороший вариант – профессии, так или иначе связанные с робототехникой, кибербезопасностью, виртуальной реальностью и информационными технологиями в целом. Диджитализация постепенно входит во все отрасли, и IT-навыки точно пригодятся. Сфера продаж тоже продолжит нуждаться в классных специалистах, поэтому при получении образования можно сосредоточиться и на ней, - порекомендовала Анна Хвостова.

Какую профессию выбрать, чтобы соответствовать запросам рынка? Инфографика компании HH.ru

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Никуда не уйти соискателям, будь они хоть новичками на рынке труда, хоть опытными специалистами, от изменений в запросах рынка. Даже учебные заведения, которые не всегда быстро реагируют на тенденции, внедряют в свою образовательную программу все новые специальности, чтобы быть на общей волне. Так было и раньше, только сегодня перемены происходят быстрее, чем несколько десятилетий назад. По словам эксперта, если человек хочет оставаться успешным, ему необходимо меняться, получать новые навыки, постоянно обучаться, заниматься своим профессиональным развитием, повышать квалификацию и получать новые навыки постоянно.

- Этого не нужно бояться. Важно оставаться открытым к изменениям, следить за развитием своей профессиональной отрасли и стараться не отставать от нее, - подчеркнула Хвостова.

ПРОСТО ЦИФРЫ

Помимо собственно образования важно, какими именно навыками обладает специалист.

В HeadHunter Урал поделились цифрами:

В 1 квартале 2019 года работодателям чаще всего требовались кандидаты, имеющие навыки грамотной письменной и устной речи (25,8%), а также навыки владения ПК (10%) и навыки продаж (7,3%). Что касается личных качеств, то наиболее ценными у молодых специалистов российские работодатели считают ответственность (22%), целеустремленность и стрессоустойчивость (10%), а также доброжелательность (9%).