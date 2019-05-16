Журналист «Комсомольской правды - Тюмень» стала победителем всероссийского конкурса

В Сочи 16 мая наградили лауреатов двух конкурсов журналистских работ, объявленных Фондом «Правда и справедливость» и Союзом журналистов России. Торжественная церемония прошла в рамках шестого Медиафорума ОНФ. Как и раньше, главными темами материалов представителей региональных СМИ, поданных на конкурс, стали острые социальные вопросы, вопросы экологии и благоустройства городской среды.

В рамках второго конкурса "Имена аэропортам России» журналисты рассказывали о проекте, его реализации в регионах, делились своим мнением о том, именами каких выдающихся земляков стоило бы назвать главные воздушные гавани субъектов. Одна из таких работ, поданная заместителем редактора «Комсомольской правды – Тюмень» Киры Санниковой, получила высокую оценку жюри.

Всего же Тюменскую область на Медиафоруме в Сочи представляют три региональных журналиста. Корреспондент сайта «Парк72» Наталья Глумова и внештатный корреспондент «Уральского меридиана» Ольга Тимкина стали победителями конкурса журналистских работ независимых и региональных СМИ «Правда и Справедливость».

Три журналиста из Тюменской областиФото: Кира Санникова

До церемонии награждения в рамках форума состоялось пленарное заседание, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Представители СМИ задали главе государства интересующие вопросы и получили развернутые ответы. Встреча длилась более 1,5 часов.

В рамках форума его участники посетили множество профильных площадок, где пообщались с ведущими акулами пера, а также блогерами. Так, в первый день работы на вопросы отвечали главный редактор телеканала Russia Today, международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а также член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева и член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Наталья Костенко.

Во второй день форума участники смогли пообщаться с писателем Захаром и блогером Дмитрием Бердасовым. Сегодня форум, стартовавший 14 мая, завершает свою работу. В нем приняли участие более 500 журналистов со всей России.