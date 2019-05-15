Тюменцы стремятся жить за городом, но квартирных привычек не оставляют

Рынок малоэтажного строительства в Тюменской области с приходом весны оживает. Люди проявляют интерес и к свободным земельным участкам, и к уже готовым коттеджам. Изменились ли структура спроса, портрет покупателя по сравнению с прошлыми годами и что ждет потребитель от наступающего сезона, разбирались участники круглого стола «Новые реалии и практики тюменской «малоэтажки». Мероприятие проходило в Тюмени в рамках выставки «Дача. Сад. Огород».

ЦИФРЫ

На рынке Тюмени на продажу выставлено порядка шести тысяч домов и коттеджей, еще 3,5 тысячи – это дачи и дачные участки. Такие цифры сообщила Светлана Бабушкина, руководитель АН «Эксклюзив». Основная часть всего предложения по загородной недвижимости приходится на земельные участки – их насчитывается порядка 8 тысяч. При этом стоимость на загородную недвижимости в целом подросла.

- С учетом повышения НДС, стоимости строительных материалов, ГСМ тенденции, к сожалению, нет, - убеждена Светлана Бабушкина.

Как отметила риелтор, покупатели готового жилья повзрослели по сравнению с прошлыми годами. Среди них уже практически нет людей младше 25 лет.

- До 30% приходится на покупателей от 25 до 35 лет, 35% - на людей от 35 до 45 лет, и еще 30% - на тех, кто старше 45 лет, - привела статистику Светлана Бабушкина. – Покупатели загородки – уже состоявшиеся люди со стабильным доходом, готовые к тому, что кто-то из членов семьи может не работать, а заниматься домохозяйством.

По данным аналитиков компании «Этажи», портрет покупателя в Тюмени – люди от 26 лет. Причем по словам директора центра загородной недвижимости Антона Саукова, основная доля продаж приходится на возраст от 26 до 40 лет.

- Люди покупают для постоянного проживания, они хотят жить в этих домах. Как правило, у них двое детей. Выбирают они в черте города либо в радиусе 10 километров. Это первое условие – люди выбирают удаленность. Второе условие – они выбирают инфраструктуру, - сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что покупатель «загородки» готов, людей, желающих переехать много, во всяком случае в месяц в компанию обращаются за консультацией порядка 400 человек.

Покупатели готового жилья за городом повзрослели по сравнению с прошлыми годамиФото: Лидия Шумкова

ЛЮДЕЙ ВОЛНУЕТ ИНФРАСТРУКТУРА

Вице-президент Объединения риелторов Тюменской области, депутат городской думы Олег Касьянов отметил, что жителей города, прежде всего, волнует инфраструктура и инженерное обеспечение участков. Именно с такими вопросами они идут к представителям власти.

- Например, люди хотят заменить скважины на центральный водопровод, организовать водоотведение, повысить безопасность, то есть просят сделать дороги, освещение, а также озеленение, - сообщил он.

Будучи представителем риелторского сообщества Олег Касьянов вывел портрет сегодняшнего покупателя. По его словам, люди предпочитают дом площадью от 60 до 150 квадратных метров и размер участка 10-11 соток.

- Дом для современного человека – это квинтэссенция и квартиры, и дачи. Люди активно смотрят в эту сторону и многие уже хотят продать квартиру, поскольку по цене дом и квартира близки друг к другу, - прокомментировал он.

О том, что потребитель хочет более централизованного продукта, рассказала Татьяна Григорьева, исполнительный директор компании «Навигатор», которая занимается девелопментом жилой недвижимости. Татьяна Григорьева поддержала тот факт, что инженерные коммуникации – больной вопрос для отрасли. Поэтому в проекте таунхаусного поселка в черте города все централизовано.

- Таунхаусы – это некая комбинация – «я хочу загородный дом, но я не готов жить в 30 километрах от города, поэтому хочу совместить городской комфорт, близость центра и прелести загородной жизни», - отметила она и добавила, что в Тюмени категория таунхаусов не так развита, как, например, в европейской части страны.

Жители города, даже стремясь перебраться в загородный дом, все равно продолжают мыслить квартирными категориями. Такую тенденцию отметил Дмитрий Вешкурцев, гендиректор проектно-строительной компании «Дом от заводов».

- Мало, кто представляет стоимость дома и часто планирует проект без учета особенностей участка, окружающей среды. У тех, кто переезжает из квартиры, остается некое «квартирное мышление», они практически не закладывают никаких вспомогательных комнат. Вот они как жили в трехкомнатной квартире с длинным узким коридором, так приблизительно и планируют. Пока архитектор с ними не начинает работать, никто даже не заморачивается, - подчеркнул он.