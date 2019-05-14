2019-05-14T13:42:44+03:00
Общество

Тюменский суд проверит, на чем основана территориальная схема обращения с ТКО

Очередное заседание состоится 17 июня
Лидия Шумкова
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Следующее заседание в Тюменском областном суде назначено на 17 июняСледующее заседание в Тюменском областном суде назначено на 17 июняФото: Лидия Шумкова
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В Тюмени продолжается судебное разбирательство, связанное с «мусорной реформой». Еще в начале марта тюменские активисты подали коллективный иск на правительство региона. Планировалось, что сегодня, 14 мая, состоятся прения и будет принято решение по иску. Но судья Александр Ревякин, ведущий дело, озвучил, что суд берет перерыв в заседании до 17 июня. Почему потребовалось изменить первоначальные планы, узнала «Комсомольская правда – Тюмень».

Главное требование истцов - признать недействительным постановление об утверждении в регионе территориальной схемы обращения с ТКО. На предыдущем заседании истцы назвали ряд позиций, по которым у них есть сомнения, например, отсутствие в схеме раздела о прогнозных значениях предельных тарифов, сведений об объеме вложений в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, недостоверность данных, на основании которых составлялась схема.

Суд обязал ответчиков предоставить документацию, на основании которой разрабатывалась территориальная схема Фото: Лидия Шумкова

Суд обязал ответчиков предоставить документацию, на основании которой разрабатывалась территориальная схемаФото: Лидия Шумкова

Именно последний пункт послужил поводом повременить с итоговым решением. Судья отметил, что раз активисты в своем иске ссылаются на недостоверность данных, то необходимо проверить этот факт, а значит истребовать у ответчика соответствующую документацию. В том числе чтобы понять, почему в территориальную схему обращения с ТКО заложен норматив 300 килограмм мусора на человека в год.

- Все доказательства должны быть исследованы в совокупности. Суд считает необходимым объявить о перерыве в заседании и обязать административных ответчиков предоставить документацию, на основании которой осуществлялась разработка территориальной схемы, в том числе расчеты, послужившие основанием для прогнозных данных по образованию ТКО, - подчеркнул судья Александр Ревякин.

По итогам заседания суд обязал ответчика предоставить документацию всем сторонам процесса – председателю суда, прокуратуре и представителю истцов до 7 июня. Само заседание состоится 17 июня в 10.00 в Тюменском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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