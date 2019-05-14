Тюменский спорт: в регионе возводят крупные спортивные объекты

Сразу несколько спортивных объектов появится в Тюменской области в этом году. Как рассказали в Главном управлении строительства, в 2019 году в эксплуатацию будет введен спортивный корпус для школы №5 по улице Холодильная в Тюмени, спортивные центры в селах Мальково Тюменского района и Ярково Ярковского района.

Так, в Мальково для жителей строят двухэтажное здание со спортивным залом для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, атлетическим и тренажерным залами и буфетом. Общая площадь строения - чуть более двух тысяч квадратных метров, а вместимость – около 100 человек.

В Ярково также будет универсальный спортивный зал с разметками мини-футбольного, волейбольного и баскетбольного полей. Там же расположатся тренажерные и гимнастические залы, кабинеты для тренеров, судей и врачей, раздевалки, комнаты для административного персонала. Площадь центра составит более 2,5 тысяч квадратных метров.

Идет строительство спортивных объектов в Тобольске. Там будет крытый ледовый каток и спортивный корпус для школы в 15 микрорайоне. Стоит отметить, что площадь арены ледового катка - 1,8 тысяч квадратов, так что она предназначена, как для игры в хоккей, так и для занятий фигурным катанием. В Тобольске также появится спортивно-оздоровительный комплекс и центр гимнастики. В настоящее время разрабатывается проектная документация на их строительство.

В Тюмени тем временем уже началось строительство центра спортивной гимнастике. Здание возводится в квартале улиц Волочаевская-Таежная-Дружбы-Ватутина. Его площадь составит около шести тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2020 году. По проекту там будет спортзал с трансформируемыми (телескопическими) трибунами на 256 мест, малый гимнастический зал и зал хореографии, а также гардероб, комнаты персонала, буфет. Кроме того, в центре сделают помещение для силовой подготовки спортсменов и административную часть с кабинетами врача, экстренной помощи, а также помещениями для судей, тренеров и просторный конференц-залом.

Все эти спортивные объекты возводятся за счет бюджетных средств. Но есть в регионе и внебюджетные проекты, которые планируют возводить крупные застройщики. Так, за счет собственных средств один из тюменских застройщиков пообещал построить теннисный корт, в котором разместятся 24 корта для большого тенниса, как на улице, так и в здании. Объект будет рассчитан на 1,5 тысячи человек.