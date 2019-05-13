В Тюмени появится один из крупнейших в России парков

Городские власти приступают к разработке масштабного для Тюмени проекта – огромного парка в районе Гилевской рощи. Он затронет почти 800 гектаров территории и обещает превратиться в нечто совершенно уникальное. Конечно, на его реализацию потребуется не один год, но первые шаги уже сделаны.

Первым делом чиновники намерены подключить к обсуждению горожан. На разговор людей пригласил глава Тюмени Руслан Кухарук. Он сообщил, что обсуждение предложений по развитию прилегающей к лесопарку «Гилевская роща» большой территории состоится 17 мая в Технопарке.

- К северу от «Гилевки» находится озеро Кривое, городской лес, Чистый пруд и озеро Оброчное. Стратегически важно объединить эти природные объекты в единое пространство – лесопарк, какого в нашем городе еще не было, и наполнить его содержанием, о котором пока мы, тюменцы, можем лишь мечтать! – заявил Руслан Кухарук в своем обращении к жителям.

Планируемая под лесопарк территория. Фото из группы "Тюмень — наш дом" в ВК

Территория, действительно, внушительная: общая площадь проектирования составляет более 789 гектаров, из них уже благоустроенная Гилевская роща занимает лишь 78,84 гектара, так что развернуться с идеями будет где. Как подчеркнул глава города, это масштабная и амбициозная задача, ориентированная на будущее, поэтому решать ее нужно совместно. Принять участие в обсуждении сможет каждый желающий.

По сути, успешная практика по реализации проектов с участием простых людей в Тюмени уже есть. Мнения жителей были учтены при благоустройстве лесопарков «Затюменский» и «Гилевская роща», обновленных в центре города скверов Александра Моисеенко, Ветеранов энергетики, Петра Потапова и созданных на пустырях скверах Льва Ровнина и Серебряные ключи. Как считают чиновники, успех и востребованность этих объектов были заложены уже на стадии обсуждения проектов. Именно предложения тюменцев буквально раскрыли их потенциал, существенно изменили досуговые практики в Тюмени в сторону активного отдыха, прогулок, занятий спортом.

КУДА ИДТИ

Публичное обсуждение предложений по развитию прилегающей к лесопарку «Гилевская роща» большой территории пройдет 17 мая в Технопарке, на дискуссионной площадке «Точка кипения». Начало в 14.00. Требуется регистрация. https://leader-id.ru/event/20565/.