Мотосезон - 2019: на чем ездят тюменцы и почему предпочитают «классику»

Новый мотосезон в Тюмени официально стартует 18 мая, однако многие байкеры уже вовсю ездят по дорогам города. При этом статистика говорит о том, что интерес к мотоциклам у тюменцев за год значительно возрос. «Комсомолка» пообщалась с представителем байкерского сообщества и узнала о тенденциях в мотодвижении.

ПОПУЛЯРНОСТЬ БАЙКОВ ВЫРОСЛА

За год спрос на мотоциклы в Тюмени увеличился на 32,4%. Такую цифру вывели эксперты «Авито», анализируя базу объявлений. По данным портала, рост интереса к мотоциклам повлиял на их среднюю цену: за год она выросла на 17,5% и составила 227 308 рублей.

Любимым типом мотоциклов в Тюмени стали классические дорожные – на них пришлась почти половина всего спроса. Спортивные модели заняли второе место - 27,4%, а на третьем расположились кросс и эндуро - 14,4%. Самая маленькая популярность у чопперов и кастом-байков.

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Президент одного из старейших тюменских байк-клубов Liferoad Владимир «Граф» Шевченко, воительский стаж которого насчитывает уже 40 лет, объяснил причину популярности «классиков». По его словам, они легко управляемы, маневренны, не имеют крупных габаритных размеров, позволяют быстрее проехать по улицам. К тому же современные транспортные средства этого класса мощные, высокоскоростные и в принципе лишь по нескольким характеристикам уступают «спортам».

Кросс и эндуро на третьем месте по популярности у тюменцевФото: Лидия Шумкова

- Посадка водителя на них – более удобная и прямая, поэтому они подходят людям разного возраста и телосложения. Водитель может спокойно поворачивать голову, реагировать на внешние факторы, а значит, снижается риск аварийности на дороге. Для города они оптимальны, - отметил он.

А вот спортивные мотоциклы популярны среди молодежи.

- Ребятам хочется скорости, а у «спортов» в стандартном исполнении планка достигает 340 км/ч. Но вот только где в городе такой скоростной параметр реализовывать? Кроме того, спорты интересны молодежи еще и потому, что сами молодые водители еще очень пластичны и могут сгибаться при посадке, как надо. У старшего поколения это уже требует усилий, поэтому с возрастом люди уходят в режим более спокойной езды, - прокомментировал байкер.

Что касается кроссов и эндуро, то эти типы мотоциклов похожи между собой, но у эндуро – две функции. По словам эксперта, многое в них взято из кроссовых мотоциклов, предназначенных для спортивной езды по пересеченной местности, но при этом поставлен более мощный двигатель, поэтому они спокойно используются и для передвижения по городским улицам, и по межгороду. Именно поэтому их предпочитают те, кто любит путешествовать.

- Есть даже отдельная категория – тур-эндуро, или туристический эндуро, они прекрасно подходят для дальних поездок, благодаря тому, что могут преодолеть самые разные дороги, как с асфальтобетонным покрытием, так и грунтовые, - сказал Владимир Шевченко.

Чопперы и кастом-байки – более дорогая категория мотоциклов, на любителя, чем и объясняется меньший спрос на них. Кастом-байков, сделанных по заказу, в Тюмени вообще единицы.

Опытный байкер также дал совет всем, кто пересел на два колеса.

- Именно водитель мотоцикла должен трезво оценивать дорожную ситуацию. Он должен реагировать на всех остальных участников движения, как будто те хотят его сбить. Дело в том, что именно мотоциклист меньше всего защищен при аварии, в отличие от машины. Кроме того, даже в основном потоке водитель байка идет выше скоростного режима, но другие водители в этом потоке могут неожиданно перестроиться, открыть дверь, высунуться из окна и так далее. Все эти факторы мотоциклист должен учитывать все эти факторы и соображать головой, - подчеркнул он.

Чопперы и кастом-байки – более дорогая категория мотоциклов, на любителя, чем и объясняется меньший спрос на нихФото: Лидия Шумкова

БАЙК-АФИША

Ближайшее мероприятие, которое соберет не только всех любителей мототехники, но и жителей и гостей города, пройдет 18 мая на площади у Технопарка. Общегородское открытие мотосезона начнется с 11.00. На площадке будут работать точки питания и торговли, а мотосалоны города представят свои новинки. Запланирована также выставка ретро автомобилей, мотоконкурсы и траиционный мотопробег. Колонна байкеров отправится на пробег по городу в 14.23 и вернется в точку старта.

Еще одно крупное мероприятие намечено на июнь. В выходные с 14 по 16 июня на пруду Лесном пройдет мотофестиваль «Треффен», который будет интересен не только байкерам, но и любителям рок-музыки. Основная часть мероприятий запланирована на 15 число. В программу этого дня входят выступления различных рок-групп, а в 22.00 на сцену выйдет хедлайнер фестиваля группа «Монгол Шуудан». Также организаторы обещают различные конкурсы и игры. Вход платный.