Испытано на себе: как журналист тюменской «Комсомолки» писал «Диктант Победы»

Всероссийская акция «Диктант Победы», посвященная знаниям дат и героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, завершилась. Вместе с учащимися гимназии №16 проверить свои знания решился и корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень». Что из этого вышло – сейчас узнаете.

СПИСАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Цель «Диктанта Победы» – понять, как сегодня преподают историю в школе и какими знаниями обладают современные студенты. Об этом перед началом Диктанта заявил депутат Тюменской областной Думы Сергей Медведев. В случае, если результаты будут невпечатляющие, возможно, будут вносить изменения в школьную программу.

На столе у каждого участника – чёрная гелевая ручка, бланк ответов, информационный лист, который остаётся на руках у «экзаменуемого» и кимы (контрольно-измерительные материалы, или попросту задания, которые необходимо решить). Как и на любом экзамене, на столе не должно быть никаких телефонов, планшетов и других шпаргалок. Скрыть не удастся – проверяющие проходят мимо столов и следят за правилами проведения диктанта.

В бланк ответов необходимо вписать свой пол, возраст, e-mail и номер мобильного телефона. Сделали? Выслушали инструктаж? Можно приступать к заданиям.

КАКИЕ БЫЛИ ЗАДАНИЯ?

Диктант Победы состоит из 20 вопросов. 13 из них – с выбором правильного ответа из четырёх возможных, ещё 7 – с кратким ответом. В первом случае участник должен поставить «крестик» в окошечке с правильным вариантом, а во втором – написать слово, которое зашифровано в том или ином задании. Все вопросы, разумеется, на военную тематику в области литературы, истории, географии и кино. И разного уровня сложности.

Тестовая часть

Знаете ли вы, например, кто написал стихотворение «Жди меня, и я вернусь?». И я бы не знал, если бы лет двадцать назад его не учил наизусть. Автор строк – Константин Симонов, который посвятил их актрисе Валентине Серовой в 1941 году. Выбираем в списке ответов Симонова и ставим «крестик» в нужном окне.

На мой взгляд, самый лёгкий вопрос из тестовой части, да ещё и дополненный фотографией: «Как называется военный фильм о пяти девушках?». Стыдно не знать классику кино! Конечно, это «А зори здесь тихие» (1972) о Жене Комельковой, Рите Осяниной, Лизе Бричкиной, Гале Четвертак и Соне Гурвич. Тем, кому до сих пор не довелось увидеть этот шедевр, много потеряли.

А зори здесь тихие. Кадр из фильма. Фото: Кинопоиск

С кратким ответом

Если в первой части задания можно попасть пальцем в небо, то во второй сделать это не получится. Ты либо знаешь, либо нет, либо пользуешься элементарной логикой (главное, чтобы не подвела). «В Москве есть памятник маршалу Жукову. Скульптор изобразил его верхом на коне во время праздничного торжественного мероприятия после завершения войны. Что это за мероприятие?». Логика не подвела: правильный ответ – «Парад Победы» (спасибо «Википедии» за то, что подтвердила).

Памятник Маршалу Жукову. Фото: Википедия

Впрочем, некоторые задания второй части были очень лёгкие. Например, «В каком городе расположен монумент «Родина-мать»? Конечно, в Волгограде! Название этого города и вписываем в «клеточки».

Родина-Мать в Волгограде. Фото: Википедия

Немного сложнее дело обстоит с заданием соотнести героев с их подвигами. Каюсь, фамилии слышу в первый раз, поэтому на правильный ответ и не надеюсь. То же самое касается вопроса про древнюю столицу Польши. Да, Краков, но и Лодзь выполнял функции столицы во время разрушения Варшавы во времена войны.

ЧТО В ИТОГЕ?

Многие выходили из аудитории уже через 10 минут после начала Диктанта. Это либо гуру истории, либо те, кто сразу решил сдаться. Впрочем, несмотря на результаты, в конце мероприятия каждому вручили Диплом участника «Диктанта Победы».

Я же был в полной уверенности, что правильно ответил всего на два вопроса – про «Зори» и про Волгоград. Однако, проверяя на память свои ответы (задания с собой брать запрещено), понимаю, что не всё так плохо. Результаты узнаем в День независимости России, 12 июня, на сайте диктантпобеды.рф. Для этого нужно будет ввести свой индивидуальный идентификационный номер из информационного листа.

Напомним, «Диктант Победы» тюменцы в этом году написали на семи площадках. В их числе: гимназии № 1 (ул. Н. Крупской, 21) и № 16 (ул. Парфенова, 19), школы № 22 (ул. Садовая, 109), № 92 (ул. Николая Гондатти, 13) и № 94 (проезд Солнечный, 24), Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ул. Малыгина, 73) и Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59).