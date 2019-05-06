В Тюмени прошла первая репетиция Парада Победы

Барабаны, военная техника, военная форма – это далеко не все атрибуты Парада Победы, репетиция которого некоторое время назад завершилась на Центральной площади Тюмени. Сотни горожан наблюдали за строевым шагом представителей силовых структур и передвижением военной техники. За безопасностью следили несколько десятков полицейских.

Зрителей было немалоФото: Алексей КОСЕНЧУК

По главной площади прошли курсанты Тюменского президентского кадетского училища, ТВВИКУ, сотрудники ДПС, полиции, прокуратуры и многие другие. Особенным успехом пользовали юные кадеты, за которыми с улыбками и гордостью наблюдали их родители и бабушки с дедушками.

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училищаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Репетиция парадаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Последние наставления перед репетициейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Репетиция Парада ПобедыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, завтра, 7 мая, пройдёт вторая репетиция. Движение транспорта на ул. Республики в центре Тюмени перекроют для транспорта от улицы Орджоникидзе до улицы Первомайской с 19 до 21 часа.

Сцена, установленная ко Дню ПобедыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Парад Победы состоится на Центральной площади 9 мая в 10 часов утра, в настоящее время идут последние приготовления.