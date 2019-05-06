В Тюмени прошла первая репетиция Парада Победы
Барабаны, военная техника, военная форма – это далеко не все атрибуты Парада Победы, репетиция которого некоторое время назад завершилась на Центральной площади Тюмени. Сотни горожан наблюдали за строевым шагом представителей силовых структур и передвижением военной техники. За безопасностью следили несколько десятков полицейских.
Зрителей было немалоФото: Алексей КОСЕНЧУК
По главной площади прошли курсанты Тюменского президентского кадетского училища, ТВВИКУ, сотрудники ДПС, полиции, прокуратуры и многие другие. Особенным успехом пользовали юные кадеты, за которыми с улыбками и гордостью наблюдали их родители и бабушки с дедушками.
Воспитанники Тюменского президентского кадетского училищаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Репетиция парадаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Последние наставления перед репетициейФото: Алексей КОСЕНЧУК
Репетиция Парада ПобедыФото: Алексей КОСЕНЧУК
Напомним, завтра, 7 мая, пройдёт вторая репетиция. Движение транспорта на ул. Республики в центре Тюмени перекроют для транспорта от улицы Орджоникидзе до улицы Первомайской с 19 до 21 часа.
Сцена, установленная ко Дню ПобедыФото: Алексей КОСЕНЧУК
Парад Победы состоится на Центральной площади 9 мая в 10 часов утра, в настоящее время идут последние приготовления.
Репетиция Парада Победы, Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU
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