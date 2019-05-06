Тюменскую набережную и Гилевскую рощу свяжут велодорожками

В Тюмени этим летом начнутся работы по устройству велосипедной дорожки по маршруту: Набережная р. Тура - парк «Гилевская роща». Аукцион на выполнение работ проводился в электронной форме сегодня, 6 мая.

На данный момент известно, что поступило две заявки от участников. При начальной цене контракта в 99 997386.00 рублей, компании, подавшие заявки, установили цену в 99 497 399.07 и 99 997 385.99 рублей.

Проект участка по 50 лет Октября от Мельникайте до Одесской. Фото из проектной документации к аукциону

За эти деньги по проекту велодорожки должны проложить по улице 50 лет Октября от Профсоюзной до Воровского и дальше по кольцу в сторону Гилевской рощи. Будут затронуты пересечения улицы 50 лет Октября с Профсоюзной, Мельникайте, Одесской, Пермякова, Воровского и Республики. Кроме того, велодорожкой будет охвачена улица Профсоюзная, она соединит улицы Республики и 50 лет Октября. Сроки для компании, выигравшей аукцион, установлены с момента заключения муниципального контракта по 15.10.2019 года.

Напомним, заявки принимались до 25 апреля 2019 года, срок их рассмотрения был назначен на 29 апреля, а сам аукцион состоялся 6 мая.

Проект участка по 50 лет Октября от Республики до Гилевской рощи. Фото из проектной документации к аукциону

Устройство велодорожек предполагает как проектирование их по новым тротуарам, так и по уже существующим, а также озеленение территории. Так, например, вдоль всего маршрута будут обустроены газоны, а на участке от Профсоюзной до Мельникайте и от Одесской до Пермякова высажены деревья и кустарники.