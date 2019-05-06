2019-05-06T09:54:47+03:00
Происшествия

«Потерял сознание и начал уходить под воду»: на тюменской набережной курсант ТВВИКУ спас утопающего

Молодому человеку удалось удержать тонущего и вытащить его на берег
Лидия Шумкова
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На тюменской набережной в воду упал человек. Его спасли прохожиеНа тюменской набережной в воду упал человек. Его спасли прохожиеФото: Анна Горлач
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В минувшие выходные на тюменской набережной чуть не случилась трагедия. В субботу, 4 мая, около 10 вечера в воде оказался мужчина. Его очень быстро потащило течением Туры и все могло закончиться плохо, если бы в тот момент по главной достопримечательности Тюмени не прогуливалась семья Очкиных.

Третьекурсник из ТВВИКУ Иван Очкин и его жена Наталья спокойно шли по набережной, когда увидели в воде человека. Точнее, заметила его Наталья, о чем и сообщила мужу. А Иван, недолго думая, бросился на помощь.

- Как он прыгнул в воду, я не видел. Видел только, как его несло течением и он пытался ухватиться за борт, - рассказал «Комсомолке» герой того вечера.

В речку самому Ивану прыгать не пришлось, потому что тонущего парня несло близко к борту. А вот перелезать через ограждение и спускаться вниз на первый ярус набережной, который к слову затоплен, было необходимо.

- Я пробежался по воде и схватил его за руку. Начал вытаскивать и в тот момент он выключился и начал обратно уходить под воду. Я кое-как схватил его под мышки и вытащил на борт, - сообщил курсант.

Благодаря тюменцам Ивану и Наталье Очкиным утопающий остался жив. Фото со странички Ивана Очкина в соцсетях

Благодаря тюменцам Ивану и Наталье Очкиным утопающий остался жив. Фото со странички Ивана Очкина в соцсетях

Справиться с задачей по спасению утопающего Ивану помогла в том числе и спортивная подготовка. Молодой человек с детства занимался спортом. Он мастер спорта по самбо и по боевому самбо, а также кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Кроме того, на счету у Ивана уже есть один случай, когда он принял самое активное участие в вызволении человека, оказавшегося в чрезвычайной ситуации.

- В детстве я соседку из люка доставал. Мне тогда было лет 10-12, - вспомнил третьекурсник.

Вообще Иван Очкин уверен, что так бы поступил любой человек.

- Просто я ближе всех оказался, - скромно заявил он.

Дальше к спасателю и пострадавшему подключились другие люди, оказавшиеся в тот момент на набережной. По словам Ивана, там были и товарищи утонувшего парня. Они подбежали и помогли перенести его до лавочки.

Когда пострадавшего уложили на скамейку, то вызвали скорую.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения, вызов поступил 4 мая в 21.52. Бригада медиков прибыла через восемь минут - в 22.00. Его привели в чувство и отвезли в Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России. Кроме того, что медики констатировали у мужчины общее переохлаждение, они отметили и тот факт, что по внешним признакам парень находился в состоянии опьянения.

- После оказания всей необходимой медицинской помощи и исключения состояния угрожающего жизни, пациент был отпущен из стационара на амбулаторное наблюдение, - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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