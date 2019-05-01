Тюменцы отпраздновали Первомай демонстрацией и концертом на Цветном бульваре

Традиционная первомайская демонстрация в Тюмени состоялась. Ветераны труда, профсоюзы, общественные организации, депутаты, студенты и просто неравнодушные тюменцы прошли в колонне трудящихся по главной улице города.

Здоровье - забота государстваФото: Алексей КОСЕНЧУК

Первомайская демонстрацияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Нет - сокращению рабочих мест!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Несмотря на довольно прохладную погоду, 1 мая тюменцы встретили с улыбками, держа в руках многочисленные транспаранты, цветы и разноцветные шарики.

Работники здравоохраненияФото: Алексей КОСЕНЧУК

На концерт пришли даже детиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Праздничное шествие началось от площади 400-летия Тюмени и продолжалось вплоть до Цветного бульвара. С выкриками «Ура!» и «Мир! Труд! Май!» работающее население Тюмени призывали к высокой заработной плате, достойным пенсиям, повышению социальных гарантий и трезвости.

На Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК

Праздничный концертФото: Алексей КОСЕНЧУК

Участники демонстрации пришли с шариками и транспарантамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

«Эпицентром» событий по традиции стал Цветной бульвар. Для всех гостей Первомая здесь приготовили праздничный концерт с танцами, песнями на «трудовую» и патриотическую тематику от коллектива «Созвездие» и Сергея Дьяконова-Дьяченкова, и приветственными словами от первых лиц города.

Коллектив "Созвездие"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Концерт к 1 маяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Профсоюз работников здравоохраненияФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Дорогие друзья! Первомай объединяет людей разных профессий и разных возрастов, - обратился к собравшимся вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. – Мы все считаем, что должен быть достойный труд, достойная зарплата и достойное экономическое развитие. Всё, что сегодня сделано в Тюменской области, создано вами: Поколением 60-70-х годов, кто бурно осваивал Север нашего региона, поколением 90-х, кто сумел сохранить производство, и поколением нулевых, кто продолжил добрые традиции наших предков. Передаю Вам искренний первомайский привет вам от губернатора Тюменской области и Правительства региона!

Почётные гости праздникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

С праздничной сцены к тюменцам обратилась и заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьёва.

- Позвольте вас поздравить с Днём весны и труда! Хочется пожелать, чтобы у всех нас была интересная, востребованная, хорошо оплачиваемая работа. Чтобы наш город был чистым, цветущим, комфортным, красивым, чтобы в нём жили здоровые и счастливые дети. Хочу, чтобы мы гордились тем, какие результаты приносит нам наш труд. Вдохновения, весны, цветения!

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется к поздравлениям и желает своим читателям МИРного неба над головой, высокой оплаты ТРУДа и тёплого МАЙского солнца. С праздником!

Дети на первомайском праздникеФото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

С поздравлением к тюменцам лично обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. В своей поздравительной телеграмме глава региона пожелал землякам крепкого здоровья, мира, оптимизма, успехов в созидательном труде и весеннего настроения.

- Этот весенний жизнеутверждающий праздник олицетворяет трудовую солидарность, обновление и надежду на добрые перемены. Он объединяет людей разных поколений и профессий. 1 мая празднуют все, кто своей ежедневной работой стремится сделать жизнь лучше, а нашу страну ещё более процветающей. Благодаря трудолюбию, энергии и неравнодушию каждого из вас обеспечивается стабильное социально-экономическое развитие региона. Но впереди у нас с вами реализация новых амбициозных проектов и планов. Убежден, вместе мы добьемся всего задуманного и достигнем поставленных целей на благо Тюменской земли! – говорится в поздравлении.