В Тюмени рецидивист насмерть забил молотком одну студентку и изнасиловал вторую

Жестокое убийство 21-летней студентки Юли З. и изнасилование её подруги потрясло всю Тюмень. Неоднократно судимый 47-летний мужчина, уроженец Саратовской области Андрей В. вместе с двумя девушками распивал алкоголь в комнате общежития по ул. Мельникайте. По неизвестным пока причинам, во время застолья он схватил молоток и до смерти забил им девушку по голове и телу. Вторую потерпевшую негодяй изнасиловал и совершил в отношении неё другие сексуальные действия.

В криминальном «багаже» мужчины уже есть аналогичный случай: в 1994 году он молотком забил свою сожительницу. После отбывания наказания в 2009 году саратовец приехал в Тюмень, и два года спустя изнасиловал пенсионерку, у которой снимал комнату. Из мест лишения свободы он освободился в 2018 году. Известно, что в последнее время Андрей В. нигде не работал и снимал комнату в общежитии Студгородка, где и произошло убийство и изнасилование.

— Мужчину задержал экипаж ППС в субботу, 27 апреля. Полицейские нашли его по ориентировке. После преступления рецидивист ушел из общежития, и всё это время гулял по городу, - сообщили в областном управлении СКР.

Между тем, в Интернете появилась ориентировка на подозреваемого. Мужчина оказался зарегистрирован в селе Уват Тюменской области. В день преступления был одет в синие джинсы и чёрные ботинки, на пальцах рук – татуировки. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Комсомольской правде – Тюмень» подтвердили подлинность ориентировки, именно по ней его и нашли.

Ориентировка на подозреваемогоФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Что делали девушки в комнате с 47-летним мужчиной и почему они распивали вместе с ним спиртные напитки – предстоит выяснить следователям. Сейчас мужчина подозревается в преступлениях сразу по трём статьям: «Убийство», «Изнасилование, соединённое с угрозой убийством» и «Иные насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийства».

Мужчина находится под стражей, в настоящее время назначены целый комплекс экспертиз для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование дела продолжается.