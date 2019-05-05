Тюменцы прошли восьмичасовой интенсив, где учились развивать творческое мышление

В конце апреля в Тюмени прошел мастер-класс по решению кейсов «Технология генерации и отбора идей», где Дмитрий Чернышев, автор бестселлера «Как люди думают» выяснил, что тюменцы мыслят, как французы 20 века, идеи которых были отвергнуты. Также жители областной столицы узнали, как генерировать идеи на ходу и научились применять знания на практике, таким образом участники смогли придумать креативную рекламу для самых обычных вещей, которые лежали у них в сумках.

Спикер Дмитрий Чернышев, автор книг, известный блогер, входящий в ТОП-10 самых популярных блогеров Рунета, рассказал участникам мастер-класса о процессе генерации идей, разборе проблем на элементы, разобрал кейсы с креативными идеями, которые может придумывать любой.

— Генерация идей ежедневно — мне это надоело, я решил разобраться, как это работает. Поэтому я собрал лучшие идеи со всего мира и рассказал в одном издании о них, когда я проделал эту титаническую работу, понял, что все люди думают одинаково. Чтобы делать что-то необычное, нужно просто разложить проблему на части, понять смысл и вспомнить работающие механизмы, — прокомментировал Дмитрий Чернышев.

Также Дмитрий предложил участникам достать из своих сумок предметы и разрекламировать их. Так, например, косметическая кисточка смогла стать частью платья в рекламном ролике: как и маленькое чёрное платье, кисточка способна сделать прекрасной любую девушку.

— Идеи всегда банальны, но если вы продолжите думать, то обязательно придумаете что-то нестандартное. Даже если вам кажется, что вы зашли в тупик и ничего другого придумать невозможно, это не так. Перебирать стоит там, где никто не перебирает, — поделился Дмитрий.

Дмитрий предложил провести эксперимент, участникам нужно было придумать окончание истории: известный художник нарисовал комикс и начал его продавать, в дальнейшем его перекупила компания, которые издавала книги.

Главный супергерой однажды попал в передрягу и утонул в пучине. Для того, чтобы нарисовать следующий комикс, автор попросил огромный гонорар и издательство ему отказало, после чего они начали искать другого художника, который мог бы продолжить рисовать данный комикс. Ни один из которых не мог сравниться с изначальным автором. Тюменцы не отличились креативностью и предложили множество вариантов, ни один не оказался верным. Как выяснилось, мысли участников совпадают с идеями французов 20 века, которые типография слышала и отвергала.

— Компании пришлось вернуть обратно художника, заплатив ему огромные деньги. Он просто написал, что герою удалось выплыть из этой пучины. Дело в том, что мы сами усложняем себе жизнь, пытаясь придумать идею, смысл которой лежит на поверхности, — рассказал Дмитрий.

Также он рассказал о новом подходе к системе образования, за которой строится будущее — 4К: критическое мышление, коммуникация, коллаборация, креативность.

Напомним, мастер-класс прошел в преддверии защиты проектов на конкурсе «Моя идея», где жители Тюмени и юга Тюменской области смогут представить идеи новых социально значимых инициатив и получить до 250 000 рублей на их реализацию.

Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте мояидея72.рф до 12 мая.