Подростки, наставники и кураторы социального проекта подвели итоги работы

27 подростков презентовали 2 профориентационных ролика, новостной сюжет, футболки, а также разработанный ими алфавит «Азбука добра», который поможет восстановить мастерскую Шитовых.

В течение 6 недель тюменские подростки социального проекта «Шанс. ПрофBox» осваивали профессии графического дизайна и тележурналистики вместе с 4 кураторами, студентами старших курсов, и 2 наставниками, специалистами из организации этой же направленности. Также тюменцы приняли участие в благотворительной акции «Азбука добра», в которой разработали оригинальный дизайн букв алфавита, за каждой была закреплена история преодоления и осмысления участников. Сейчас из букв будут составлены слова и позже перенесены на футболки. Их будут продавать в социальных сетях и на городских мероприятиях, а вырученные деньги пойдут на восстановление мастерской Шитовых.

— Я рад, что решился принять участие в проекте, потому что теперь точно понимаю, чем хочу заниматься в жизни. Именно здесь я узнал, как работает сфера дизайна и студии брендинга изнутри, а также нашел друзей, горящих этой деятельностью. Мы очень сдружились с командой и даже сделали свой флаг и открытки для группы тележурналистов. Мы хотим и дальше вместе развиваться и взаимодействовать, — поделился Александр Булыгин, участник проекта.

В ходе проекта подростки посетили 14 мастер-классов: дизайнеры учились леттерингу, векторизации надписей, работать в программах Adobe Illustrator, Corel Draw, а тележурналисты — грамотно составлять сюжеты и брать интервью, а также узнавали про работу корреспондента, ведущего, продюсера. Из них 5 встреч были посвящены созданию видеоролика, где ребята совместно учились писать сценарии, актерскому мастерству, постановке кадра и монтажу.

— Любой проект, который мы делаем с командой, стараемся модернизировать, наполнять новым, менять формат. Запрос на профориентационную направленность «Шанса» появился от самих подростков. Им хотелось глубже погрузиться в деятельность, поэтому в проекте появилось новое направление — двойное наставничество. Главным итогом стали 2 профориентационных ролика, создавая которые ребята могли узнать еще и о работе видеооператора, продюсера, сценариста. Они позволят охватить аудиторию в сети и дадут возможность ребятам, которые не смогли принять участие в проекте, узнать о профессиях просто и доступно, — поделилась Мария Федоренко, руководитель мультицентра «Моя территория».

Помимо этого, подростки побывали на парах в Тюменском государственном университете и Тюменском институте культуры и искусств, а также в студии брендинга и дизайна «Культура» с наставником Константином Тюменцевым и медиахолдинге «Сибинформбюро» с Дмитрием Чашковым.

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