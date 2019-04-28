2019-04-28T00:07:43+03:00
Общество

В Тюменском районе к 9 мая приводят в порядок памятники и мемориалы

Работа кипит каждый день
Светлана БОРИСОВА
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В Тюменском районе к 9 мая приводят в порядок памятники и мемориалыВ Тюменском районе к 9 мая приводят в порядок памятники и мемориалыФото: pixabay.com
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В Тюменском районе в рамках подготовки к празднованию Дня Победы кипит работа у памятников и мемориалов. Святые для каждой территории места чистят от мусора и сухой травы, подкрашивают ограждения и списки с именами героев.

Уже в третий раз в этом году собрались у памятника жители села Горьковка: работники администрации муниципального образования, детского сада, дома культуры, члены Совета ветеранов и школьники. Работа нашлась для каждого: молодежь взялась за метелки и грабли, старшее поколение вооружилось белилами и краской.

К чистоте у памятника жители села относятся с особым трепетом. «Это место для нас как святое, здесь стараются совсем не мусорить, негласно за порядком регулярно присматривают и жители близлежащих домов», - отмечает председатель местного Совета ветеранов Нина Неверкович. Перед праздником 9 Мая, по словам жительницы Горьковки, каждый старается внести свой вклад уборку территории, считая это своим долгом.

Ученица местной школы, руководитель волонтерского отряда Екатерина Педына – постоянная участница субботника у памятника. О том, как важна чистота на главной площадке 9 Мая, она знает не понаслышке. Великий праздник она со своими друзьями проводит именно здесь – в предыдущие годы вела концертную программу, в этом году будет танцевать и читать стихи.

К 75-летию Победы территорию у памятника планируется расширить. «До октября этого года мы планируем установить стеллу труженикам тыла, обустроить площадь», - поделилась планами глава Горьковского муниципального образования Елена Пластинина.

Не только памятники в населенных пунктах района украшают к празднику – на улицах, на зданиях учреждений и предприятий уже установлены красочные поздравительные растяжки, баннеры. К 9 Мая почти все готово - наносятся последние штрихи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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