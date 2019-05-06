Валерий Гергиев: желаю тюменцам создать оперный театр мирового класса. Оркестр у вас уже есть

Поезд Московского Пасхального фестиваля на несколько часов останавливался в Тюмени. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева накануне, 5 мая, дал в филармонии два концерта. Сначала дети услышали симфоническую сказку «Петя и волк» Сергея Прокофьева, причем текст сказки читал сам Гергиев, а затем для взрослой публики музыканты исполнили 2-ю симфонию Рахманинова, концерт «Лето» из цикла «Времена года» Вивальди, большой дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром Боттезини и прелюдию к «Послеполуденному отдыху Фавна» Дебюсси.

К слову, концертная программа была изменена за несколько часов до выступления. Сначала оркестр планировал исполнить произведения Римского-Корсакова и Мусоргского. Нынешний Пасхальный фестиваль посвящен юбилеям этих композиторов.

- Из нашего огромного репертуара выбираем то, что наиболее подходит в таких условиях, - пояснил на пресс-конференции Валерий Гергиев. – Наш поезд совершает громадные переходы. 1400 км от Новосибирска до Сургута состав преодолел за 26 часов, потом сюда немаленький бросок. Я почувствовал размах страны! – отметил маэстро.

Перед вечерним концертом дирижер пообещал, что скучно не будет. Действительно, зал рукоплескал стоя. К сожалению, тюменцы пока могут довольствоваться концертами Мариинки. В городе нет зала, способного принять полноценную оперу или балет.

- Декорации некоторых постановок достигают в высоту 12 или 8 метров. Но дело даже не в декорациях. Для полноценного спектакля нужен зал с хорошей акустикой, оркестровая яма, трансформируемая сцена. В Сургуте такой зал есть, это дворец искусств «Нефтяник». Он один из лучших в России - красивейший и технически мощный. Я желаю вам такой же театр мирового класса. Симфонический оркестр у вас уже есть, он мог бы стать основой для театра, - добавил Гергиев.

Маэстро убежден, что Тюмень должна быть культурным центром национального значения. Например, в Германии трудно представить крупный город без музыкального театра.

Валерий Абисалович также подтвердил, что в театре будут ставить оперу Антона Рубинштейна «Христос», написанную в 19 веке и более 100 лет считавшуюся потерянной. Ее нашел правнук Рубинштейна Антон Шароев и он же поставил ее в Тюменской филармонии.

- С большим уважением отношусь к Антону Шароеву. Не уеду из Тюмени, не встретившись с ним. Думаю, что возвращение «Христоса» в семью русских опер – это отрадное явление. У нас коллективная ответственность за сохранение золотого фонда русской оперы. Мы не должны быть «Иванами, не помнящими родства» - подчеркнул музыкант.

СПРАВКА

XVIII Московский Пасхальный фестиваль проходит с 27 апреля по 12 мая и посвящен 175-летию Николая Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Мусоргского. За 16 дней Симфонический оркестр выступят в 20 городах: Москва, Тверь, Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Набережные Челны, Альметьевск, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Рязань, Курск, Тула, Смоленск.

9 мая, в День Великой Победы оркестр сыграет на Поклонной горе в Москве. В этот же день на сцене Московского концертного зала «Зарядье» будет представлена опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста».