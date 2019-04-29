2019-04-29T14:55:20+03:00
Общество

Вместе с тюменцами в «Бессмертном полку» пойдет губернатор Тюменской области

О своем участии в патриотической акции он объявил в соцсетях
Лидия Шумкова
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Тюменцы ежегодно принимают участие в мероприятиях, приуроченных к 9 мая. Фото: скриншот из видеоТюменцы ежегодно принимают участие в мероприятиях, приуроченных к 9 мая. Фото: скриншот из видео
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Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал на своих страницах в соцсетях видеоролик с призывом принять участие в шествии «Бессмертный полк», которое пройдет на главной улице Тюмени 9 мая.

- В Великий праздник, День Победы, пройдем вместе в «Бессмертном полку», - написал он.

Короткий видеоролик уже успели оценить сотни тюменцев.

- Хожу уже не первый год в Бессмертном полку, и каждый раз дрожь пробирает от осознания сколько близких людей у каждого из нас отдали свою жизнь за наше мирное небо. Спасибо им за это, - прокомментировал подписчик в Инстаграме под ником marksom022.

А пользователи соцсети «Вконтакте» отметили, что им нравится идея «Бессмертного полка», а сам видеоролик вызвал самые настоящие эмоции.

- Потрясающий ролик, я даже всплакнула… Правильно, думаю, нужно с самых ранних лет объяснять малышам суть этого праздника. Этот праздник не про мороженое и прогулки, а ради памяти! – заявила тюменка Тоня Косьва.

Ранее на пресс-конференции организаторы мероприятия сообщили, что шествие откроет масштабная копия знамени Победы. За ним участники понесут штендер «Бессмертного полка» и баннер акции. Формирование колонны, в которой могут принять участие все желающие, начнется с 9 часов 9 мая от пересечений улиц Республики и Челюскинцев. Шеренги будут формироваться таким образом, чтобы в каждой из них было не более 20 человек. За порядком проследят 500 волонтеров. Колонна пройдет путь до Тюменского технопарка, где всех будет ждать солдатская каша и праздничная программа.

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Шествие "Бессмертный полк" в Тюмени.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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