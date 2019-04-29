Как тюменцам в 2019 году принять участие в «Бессмертном полку»

Ежегодно тюменцы проводят шествие со штендерами, на которых изображены те, кто сражался за Родину и героически трудился в тылу. Памятные акции «Бессмертный полк» и «Бессмертный тыл» проходят 9 мая на центральных улицах города и собирают огромное количество желающих. 2019 год не стал исключением – участвовать в акции может каждый, но лучше заранее подготовиться к акции.

ПОДГОТОВКА

Как рассказали в городской администрации, чтобы встать в ряды праздничного шествия в День победы 9 мая, нужно заранее подготовить фотографию или штендер своего близкого – участника Великой Отечественной войны, фронтовика или того, кто работал в тылу. Кроме того, желательно подать заявку в управу своего округа. При этом отмечается, что встать в строй «Бессмертного полка» может любой человек, но предпочтительно прийти на шествие с портретом своего героя.

Если портрета в семье не сохранилось или не осталось данных о ветеране, выход есть. В России действуют два сайта, подготовленных по базам данным Министерства обороны – «Подвиг народа» и «Мемориал». Первый представляет собой банк документов, там можно найти информацию о наградах солдат и офицеров. Второй - банк данных о погибших и пропавших без вести.

- Полнее их в свободном доступе ничего не существует. Ошибки, конечно же, возможны. Сайты ценны тем, что содержат сканкопии документов, - подчеркнули в администрации.

Что касается фотографий, то если не представляется возможным использовать портрет фронтовика или тыловика, то можно сделать штендер, на котором будет написано его ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО, воинское звание, заслуги. С таким штендером тоже пускают в ряды «Бессмертного полка».

Дополнительно тюменцы могут взять на себя ответственность за тех ветеранов, у кого не осталось родных или же их родственники не могут по каким-либо причинам пронести портрет. Для участия в акции #МойГерой72 нужна регистрация.

Фотографию своего близкого – участника Великой Отечественной войны - нужно подготовить заранееФото: Татьяна Коркина

КУДА И КОГДА ПОДХОДИТЬ 9 МАЯ

Сбор участников шествия начнется с 9-00 до 10-00 по улице Республики на пересечении от улицы Кирова в сторону набережной. Колонна с портретами родственников-героев двинется по улице Республики от улицы Кирова до Технопарка (улица Мельникайте).

В голове колонны, построенной от улицы Челюскинцев до улицы Кирова, пройдут лучшие воспитанники юнармейских отрядов, которые понесут масштабную копию Знамени Победы, за ними волонтеры-спортсмены, удостоенные чести нести баннер «Бессмертного полка», следом общественная организация «Боевое братство» вместе с юнармейцами и школьники, которые пронесут портреты Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Шествие будет длиться до последнего участника. Если в колонне нет места, то есть шеренги будут заполнены, лучше остаться на месте и просто подождать, когда шеренга со свободным местом сравняется с вами. Колонну «Бессмертного полка» будут сопровождать волонтеры – они обязательно помогут сориентироваться, когда вступить в колонну. Число задействованных волонтеров насчитывает 500 человек.

ПРАВИЛА ШЕСТВИЯ В КОЛОННЕ

Любой участник может не только взять штендер, но и использовать символы Великой Победы. Допускается надевать гимнастерки, бескозырки, брать флаги, растяжки и транспаранты, но не несущие какого-либо рекламного подтекста, не относящегося к тематике праздника. Можно взять гармонь, гитару, петь песни военных лет или современные патриотические песни.

- Это самое душевное и искреннее, что есть на шествии «Бессмертного полка», - озвучили организаторы акции.

С собой также можно взять фото- и видеоаппаратуру, но нужно понимать, что тащить все это на себе придется в течение нескольких часов.

Нужно также заранее подумать, где оставить автомобиль, поскольку все улицы в центре будут перекрыты. Рекомендуется приехать на общественном транспорте. Детей в коляске взять с собой можно, как и раскладной стульчик для отдыха, а вот самокат или велосипед следует оставить дома, они могут травмировать других участников шествия.

На случай ЧП вдоль траектории шествия будут стоять кареты скорой медицинской помощи, а также медицинские работники с укладкой. При необходимости волонтер немедленно свяжется по телефону с одним из специалистов.

ПРИ НЕПОГОДЕ

Прогнозы синоптиков ведут к тому, что днем 9 мая будет тепло и солнечно, но предсказания могут и не сработать. Так что в случае холода и дождя, нужно взять с собой непромокаемую куртку с капюшоном или хотя бы зонт.

А чтобы не пострадало фото родственника (если оно не заламинировано) - файлики размера А3. Их можно надеть на портрет в случае дождя. При любом раскладе пригодится небольшая бутылка воды, особенно если в шествии примет участие ребенок.

А ЧТО ПОТОМ?

Когда последний участник колонны дойдет до Тюменского технопарка шествие «Бессмертного полка» завершится. Там в 13.00 всех будет ждать солдатская каша и праздничная уличная программа, посвященная Дню Победы.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 45-15-20.