2019-05-09T20:41:46+03:00
День Победы

День Победы-2019 в Тюмени завершился красочным салютом

Впервые его снимали с высоты птичьего полёта! [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
День Победы-2019 в Тюмени завершился красочным салютом. Фото: скриншотДень Победы-2019 в Тюмени завершился красочным салютом. Фото: скриншот
Изменить размер текста:

День Победы-2019 в Тюмени завершился красочным фейерверком, на который пришёл полюбоваться весь город. В этом году для удобства горожан его перенесли с 23 часов на час раньше. Салют организовали на берегу реки Тура, с территории фанерного комбината, поэтому все желающие смогли увидеть грандиозный салют прямо с набережной и окон домов, которые расположены рядом.

Фото: Юлия Кучеренко

Фото: Юлия Кучеренко

Впервые в этом году съёмка салюта велась с высоты птичьего полёта. Прямую трансляцию можно было посмотреть в социальных сетях, а теперь предлагаем полюбоваться на него и вам, наши дорогие читатели!

«Комсомольская правда – Тюмень» ещё раз всех с Днём Победы и желает всем мирного неба над головой!

Салют Победы с высоты птичьего полета. 9 мая 2019. Тюмень.#парад72 #тюменьпобеды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Тюмени»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Праздничным салютом завершился День Победы в Тюмени
Сотня тюменских аптек отпускают льготные лекарства для ветеранов
Тюменцам на улицах города будут раздавать значки «Красной гвоздики»
Ремонт дорог в Тюменской области проходит под наблюдением общественников
Тюменцы презентовали в Таганроге проект умной парковки
Тюменцы могут помочь собрать детей в лагерь
В Горсаду Тюмени установили масштабную 3D открытку
Двое малышей и их мать пострадали в ДТП на улице Широтной в Тюмени
В Тюменском районе обсудили вывоз мусора
Александр Моор прошёл с тюменцами в рядах «Бессмертного полка» с фотографией деда
Участниками торжественных шествий 9 мая в Тюменской области стали 145 тысяч человек
«Звёздный мемориал» покажут в обсерватории Червишево
Патриотический велопробег состоится в Ишиме