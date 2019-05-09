День Победы-2019 в Тюмени завершился красочным салютом

День Победы-2019 в Тюмени завершился красочным фейерверком, на который пришёл полюбоваться весь город. В этом году для удобства горожан его перенесли с 23 часов на час раньше. Салют организовали на берегу реки Тура, с территории фанерного комбината, поэтому все желающие смогли увидеть грандиозный салют прямо с набережной и окон домов, которые расположены рядом.

Фото: Юлия Кучеренко

Впервые в этом году съёмка салюта велась с высоты птичьего полёта. Прямую трансляцию можно было посмотреть в социальных сетях, а теперь предлагаем полюбоваться на него и вам, наши дорогие читатели!

«Комсомольская правда – Тюмень» ещё раз всех с Днём Победы и желает всем мирного неба над головой!