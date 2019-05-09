Тюменцы почтили память павших Минутой молчания

Памятная акция «Минута молчания» состоялась в Тюмени уже в девятый раз. По традиции местом её проведения стал перекрёсток ул. Мельникайте и ул. Республики. В 18.55 движение транспорта на двух улицах было практически прекращено, радиостанция «Авторадио» осуществляла трансляцию звука секундной стрелки в эфире.

Как ранее отметил руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», мероприятие в течение нескольких лет объединяет всех россиян. Проведение «Минуты молчания» на оживлённом перекрёстке направлено на вовлечение в акцию наибольшего числа тюменцев.