2019-05-09T18:05:58+03:00
День Победы

Тюменцы почтили память павших Минутой молчания

Город на одну минуту погрузился в тишину [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменцы почтили память павших Минутой молчанияТюменцы почтили память павших Минутой молчанияФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Памятная акция «Минута молчания» состоялась в Тюмени уже в девятый раз. По традиции местом её проведения стал перекрёсток ул. Мельникайте и ул. Республики. В 18.55 движение транспорта на двух улицах было практически прекращено, радиостанция «Авторадио» осуществляла трансляцию звука секундной стрелки в эфире.

Как ранее отметил руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», мероприятие в течение нескольких лет объединяет всех россиян. Проведение «Минуты молчания» на оживлённом перекрёстке направлено на вовлечение в акцию наибольшего числа тюменцев.

Минута молчания, Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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