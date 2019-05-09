День Победы-2019: у здания Технопарка тюменцы угощаются солдатской кашей и возлагают цветы к Вечному огню

Массовые мероприятия, посвящённые 74-летию Великой Победы, продолжаются. Так, на площади 400-летия Тюмени и у здания Технопарка для тюменцев приготовлена обширная развлекательная программа.

Так, например, на площади 400-летия Тюмени для жителей и гостей города с показательными выступлениями выступили Тюменский духовой оркестр, оркестр ТВВИКУ и курсанты ТВВИКУ.

Арт-объект на площади 400-летия ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ребятишки облюбовали фонтан и выставку военной техники.

Военный "бассейн"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Детишки облюбовали военную техникуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главное развлечение для детей - фонтан. Благо, на улице жараФото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь же установлена "Стена памяти", на которой изображены портреты фронтовиков.

Стена памяти на площади 400-летия ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

У здания Технопарка тюменцы окунулись атмосферу «мирного» мая 1941 года. Здесь организованы: интерактивная площадка «Дворовые игры», спортивная площадка «Готов к труду и обороне!», мастер-класс «Спасибо деду за Победу!» и различные художественные площадки.

Дети "рубятся" в "Морской бой"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На площади 400-летия ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

Выставка оружия у здания ТехнопаркаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Бои, но с правиламиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Стрельба из рогатки у детей пользуется популярностьюФото: Алексей КОСЕНЧУК

Детишек правильно учат держать оружиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ещё один боецФото: Алексей КОСЕНЧУК

Детям у Технопарка - раздолье!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дети интересуются оружием и военной техникойФото: Алексей КОСЕНЧУК

Юные художники уже нарисовали рисунки о Дне Победы в стиле граффити – можете полюбоваться.

Город-герой нарисовали юные художникиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Для любителей поиграть приготовлены сюрпризы – это шашки, шахматы и домино, аттракционы «Морской бой», «Сапер», «Артобстрел» - «Заряжай! Огонь!» и «Автомат – верный друг солдата», а также полоса препятствий «Тропа разведчика». Любители музыки наслаждаются концертом Тюменского оркестра русских народных инструментов и творческих коллективов города.

Завороженные тюменцы слушают концерт у здания ТехнопаркаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Детей в пилотках можно встретить повсеместноФото: Алексей КОСЕНЧУК

Неподалёку, на площади Памяти, тюменцы возглагают цветы к Вечному огню и к мемориалу у Свечи памяти.

Тюменцы возложили цветы к Вечному огнюФото: Алексей КОСЕНЧУК