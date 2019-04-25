Следователи проверят видеообращение тюменки, сына которой изнасиловала пара мужчин

Шокирующая история, рассказанная в социальных сетях местной жительницей Алёной Терёхиной, вызвала в Тюмени широкий общественный резонанс. Женщина поделилась информацией, что ровно полгода назад двое мужчин, Станислав и Максим, жившие вместе «как муж и жена», совершили преступление против половой неприкосновенности в отношении её 14-летнего сына. Всю зиму и весну Алёну, жаждущую справедливости, ждали бесконечные отписки, бесполезные прогулки по кабинетам силовиков и… «бездействие Следственного комитета». Однако на днях в дело вмешались неравнодушные тюменцы.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Первоначально преступление против мальчишки было квалифицировано по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Однако Алёна признаётся: после многочисленных истерик и слёз одного из проходимцев, решила его пожалеть. Думала, что парень «попал в клоаку не по своей воле».

- Мать Станислава уговорила меня и моего сына поменять показания, чтобы разбить группу подозреваемых и уменьшить возможные сроки, - рассказывает женщина. – В обмен на это семья пообещала компенсировать моральный вред. «Лучше мы заплатим тебе, чем следствию».

uptime_repair Видеообращение тюменки

КОГО ОБВИНЯЮТ?

Подозреваемые в этом грязном деле – уроженцы Салехарда: 34-летний Станислав Ш. и 22-летний Максим К., которые нынче проживают в Тюмени. По неподтверждённым пока данным, первый – бизнесмен со стажем, бывший руководитель ныне закрытого салехардского предприятия. Слушок о его ориентации и предпочтениях к несовершеннолетним ходил ещё с 2012 года, причём сам Станислав их даже не опровергал.

- Да, я гей, - подтвердил он, комментируя одну из записей паблика в «ВКонтакте».

Станислав. Скриншот с записи 2012 года

Второй, Максим, выпускник Тюменского Государственного Нефтегазового университета (ныне ТИУ). На его страничке в социальной сети выложены многочисленные фотографии с автомобилями, фурами и зимниками. По предварительным данным, юноша занимался грузо-пассажирскими перевозками по ЯНАО.

22-летний Максим. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Сейчас странички обоих подозреваемых доступны, но давно заброшены. Однако, по словам Алёны, парни сидят под новыми аккаунтами и, как ни в чём не бывало, продолжают общаться в социальных сетях.

НЕ СЫНОМ ЕДИНЫМ

Вскоре оказалось, что сын Алёны – не единственная жертва педофилов, о чём женщине поведал появившийся свидетель. Тогда мать пострадавшего решила начать собственное расследование и нашла шестерых детей, пострадавших от рук Станислава и Максима.

- Месяц назад один из пострадавших вместе с мамой написал заявление в тот же следственный отдел по факту совершения группового полового акта. Ребёнка допросили и засняли на видео все показания.

Несмотря на двоих потерпевших, следователи возбудили только одно уголовное дело и только в отношении одного из подозреваемых, тогда как мальчик даже на манекене показывал, что преступников было двое. Также один из подозреваемых отказался от очной ставки, сославшись обманным путём на состояние здоровье.

- Судья отклонила запрос заключения под стражу, он продолжает разгуливать по Тюмени, - подчеркнула Алёна.

Вскоре одно уголовное дело разбили на два. Одному из мужчин инкриминировали три эпизода по статье «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста», второму – два эпизода по той же статье и один по статье «Мужеложество с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

– После моих возмущений и просьб вернуть дело, от родственников задержанных мне посыпались угрозы и просьбы о том, как нужно выступить на суде. О выплате оговорённых сумм речи уже не шло, - отметила Алёна.

ОТПРАВЛЕНО НА ДОСЛЕДОВАНИЕ

После общественного резонанса, этим утром, 25 апреля, Алёна побывала в Следственном управлении по Тюменской области и областной Прокуратуре.

- Мы были сейчас в Следственном управлении по Тюменской области, у его руководителя, генерал-майора Александра Кублякова, - рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» Алёна. – Он извинился за своих сотрудников, что для меня является очень серьёзным показателем, т.к. именно руководитель отвечает за своих сотрудников. Наше дело 29 апреля возвращается на доследование, статья будет переквалифицирована и объединена в одно, с делом другой семьи.

В свою очередь Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров подтвердил, что дело будет отправлено на доследование.

ОФИЦИАЛЬНО

Видеообращение тюменки уже на следующий день дало свои плоды. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, следственные органы незамедлительно реагируют на подобные сигналы.

- В Интернете появилось видеообращение женщины к руководству СК РФ, в котором она указывала на факты ненадлежащего расследования в следственном управлении СК России по Тюменской области уголовных дел, возбужденных в связи с совершением преступлений против половой неприкосновенности ее несовершеннолетнего сына. Заявительница приводит доводы об умышленном занижении квалификации с целью смягчения наказания лицам, привлеченным к уголовной ответственности, а также жалуется на оказанное давление со стороны сотрудников районного отдела регионального СК России и родственников обвиняемых, - говорится в официальном сообщении Следственного комитета России.

На сегодняшний момент сотрудники центрального аппарата СК России организовали проверку доводов, приведенных в обращении Алёны.

- В случае если они найдут свое подтверждение, к сотрудникам СО СУ СК России по Тюменской области будут приняты соответствующие меры реагирования, - подчеркнули в пресс-службе.