В Тюмени нашли самую просторную квартиру Урала

Самую большую по метражу квартиру, выставленную на продажу, обнаружили в Тюмени. Об этом заявили эксперты ЦИАН, которые исследовали первичный рынок крупногабаритного жилья в Уральском федеральном округе.

Как рассказали в агентстве, для рейтинга специалисты отбирали лоты с максимальным метражом, реализуемые в строящихся домах и в сданных не более пяти лет назад проектах. В итоге тюменские жилые комплексы «Паруса», «На Орловской» и «Столичный» вывели Тюмень на первое место.

Итак, самая просторная квартира в УрФО нашлась в ЖК «Паруса». Монолитно-каркасный дом бизнес-класса из 6 секций в центре города напротив Дворца бракосочетания сдан в 2016 году. На его последнем 25-м этаже разместился двухуровневый пентхаус площадью 267 квадратных метров. Пятикомнатная квартира спланирована таким образом, что в ней предусмотрено четыре застекленных лоджии и столько же открытых балконов. Приобрести ее можно за 18 миллионов рублей.

На втором месте на локальном рынке двухуровневая квартира площадью 253 квадрата. Фото с сайта ЦИАН

В топ-3 на локальном рынке также вошли крупногабаритные квартиры в жилых комплексах «На Орловской» и «Столичный». По данным агентства, максимальная площадь лотов в продаже в этих проектах составляет 253 и 232 квадратных метра соответственно. В ЖК «На Орловской» представлена двухуровневая квартира, занимающая последние два этажа здания. Ее стоимость – почти 20,3 миллионов рублей. В «Столичном» находится четырехкомнатная квартира. Она расположена на 23 этаже 24-этажного дома и стоит 15,1 миллионов рублей.

Примечательно, что в Тюмени все новостройки с наиболее просторными лотами уже сданы в эксплуатацию.

На втором месте на локальном рынке квартира площадью 232 квадрата. Фото с сайта ЦИАН

А КАК У НИХ

На втором месте по просторности квартир - Челябинская область. Ее верхняя точка - 250 «квадратов». Замыкает тройку Свердловская область. Причем за лидерство в регионе боролись сразу два проекта: максимум зафиксирован на отметке 229,3 квадратных метра (на 0,17 квадратных метра больше, чем у ближайшего конкурента). В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах отметку в 200 «квадратов» преодолеть не удалось ни одному проекту на первичном рынке. В ХМАО самый большой лот в продаже имеет габариты 160 квадратных метров, а в ЯНАО – 130 квадратных метров. А в Курганской области и вовсе площадь самой большой квартиры в новостройках составляет всего 90 квадратных метров.