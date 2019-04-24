Купить дом-памятник: в Тюмени на продажу выставлены исторические здания

В Тюмени на продажу выставили два здания, признанные памятниками регионального значения. Объявления об этом размещены на сайте Avito.

Одно из зданий площадью 1100 квадратных метров находится по улице Осипенко, 31 (Орджоникидзе, 1). Это сгоревший в июле 2017 года дом потомственного почетного гражданина (с 1912 года), судовладельца и торговца зерном Василия Жернакова. Здание было построено в 1909 году по его заказу и сочетает формы неорусского стиля и модерна. В 1919-1922 годах в нем дислоцировалась Тюменская губернская чрезвычайная комиссия.

С 2007 года дом-памятник находился в собственности ООО «Мегаполис-Сервис», которому здание передал в аренду до 2032 года департамент имущественных отношений Тюмени. Компания пять лет реставрировала памятник, чтобы сделать там ресторан и музей. Но не сложилось. После того, как здание было повреждено пожаром, владельцы в течение двух лет его восстанавливают. Реконструкция идет до сих пор.

Его выставили на продажу за 50 миллионов рублей. Скриншот сайта объявлений Avito

В настоящее время дом продается как помещение свободного назначения за 50 миллионов рублей. По словам риелтора, разместившего объявление, в ходе реконструкции в здании деревянные стены заменили на блоки, а кирпич для облицовки привезли из Екатеринбурга. 3000 штук привезенного кирпича имеют столетнюю давность.

- Историческая часть города. Рядом выход на пристань на набережную. Рядом большая парковка. Подробнее изучить объект можно на месте, - обозначено в объявлении.

Дом-усадьба Дмитрия Барышникова по улице Осипенко, 19. Фото с сайта admtyumen.ru

Второе здание площадью 310 квадратных метров – это полностью отреставрированный особняк в самом центре Тюмени по улице Осипенко, 19. Как сообщает продавец, у дома очень хорошая парковка 12 соток в собственности и он подойдет под офисные помещения. Здание оценивается в 65 миллионов рублей.

Продается за 65 миллионов рублей. Скриншот сайта объявлений Avito

Что касается исторической ценности, то это образец деревянной жилой застройки Тюмени конца ХIХ-начала ХХ веков с уникальным резным фасадным декором в технике накладной объемно-пластической резьбы. В декоре переработаны мотивы классических стилей и растительного орнамента. Представляет интерес и как образец городской усадьбы. Оно принадлежало чердынскому мещанину, товарищу председателя Общества вспоможения приказчиков Тюмени Дмитрию Барышникову, а затем - его жене Елекониде Барышниковой. Усадьба включает также деревянный одноэтажный жилой флигель по улице Осипенко, 21а. Памятник регионального значения, взят под государственную охрану в октябре 1974 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия, в Тюменской области зафиксировано 159 памятников истории и культуры федерального значения и 453 памятника регионального значения. Из них более 200 памятников архитектуры и градостроительства, включая объекты деревянного зодчества.

За последние два года в Тюмени от пожаров пострадали семь зданий. Большая часть из них все еще не восстановлена.