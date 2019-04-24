Тюменские яйца не получили знак качества - не дотянули

В преддверии Пасхи Роскачество провело исследования столовых куриных яиц. Символ Пасхи проверяли на соответствие требованиям безопасности и качества и даже на способность удерживать праздничный окрас. В число изучаемых продуктов попали и яйца от тюменской птицефабрики «Боровская».

Как отметили в Роскачестве, яйца родом из Тюмени безопасны. В них не было обнаружено антибиотиков, тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, опасных для здоровья. Нет в яйцах сальмонеллы и других патогенных микроорганизмов. Кроме того, они признаны свежими и хорошо откалиброванными - имеют примерно один и тот же размер в пределах одной упаковки. А скорлупа достаточно прочная, что немаловажно при транспортировке продукта.

- Мы проводили интересный эксперимент – били яйца. Причем все было как в жизни: сумка с этим хрупким продуктом летела из рук, то есть примерно с тридцатисантиметровой высоты. В ходе тестирования упаковки разбилось одно яйцо. А при переворачивании упаковки замки не раскрылись, яйца не выпали, - рассказали исследователи.

Подвело тюменские яйца содержание в них полиненасыщенных жирных кислот. Как выяснили в лаборатории, в составе яиц обнаружено достаточное для удовлетворения суточной потребности количество витаминов А, E, D, а также омега-6. Но вот количество омега-3 не соответствует опережающему стандарту Роскачества. Стоит отметить, польза от полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 для организма высока. Научно доказано, что люди, потребляющие достаточное количество этих кислот, практически не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и не имеют атеросклеротических повреждений. И получать необходимую дозу можно, просто покупая правильные продукты.

Так что знак качества тюменским яйцам в этом году получить не удалось. Они набрали 4,325 балла из 5.

СОВЕТЫ ОТ РОСКАЧЕСТВА

Что делать с яйцами после покупки:

1. Перед употреблением мойте яйца с мылом под теплой проточной водой.

2. Мойте руки, даже если вы просто прикасались к яйцу. Помните, на яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания – бактерия сальмонелла.

3. Храните яйца отдельно от сильно пахнущих продуктов и от сырого мяса. Наилучшая температура примерно 0–5 °С.

4. Проверить свежесть яйца можно, опустив его в воду. Если оно тонет, то свежее, если поднимается к поверхности одним концом – не первой свежести, плавает на поверхности – несвежее

5. Варите яйца в соленой воде. Даже если яйцо треснет, соль не даст вытечь белку наружу.

6. После того как яйца при варке дошли до нужной кондиции, опустите их в ледяную воду, так они будут лучше чиститься.

7. Проверить, какое перед вами яйцо – сырое или вареное, можно, раскрутив его на ровной поверхности. Вареное яйцо будет крутиться быстро и долго. Сырое едва ли сделает один оборот вокруг своей оси.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всего на портале Роскачества доступны результаты проверки 38 торговых марок. Буквально недавно эксперты дополнили исследование десятью новыми брендами, среди которых оказалась продукция тюменской птицефабрики. Лучшими, по признанию Роскачества, а значит получившими Знак качества, стали две торговые марки: «Лента» и «Самое вкусное».

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