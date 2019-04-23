Купить квартиру в Тюмени в 2019 году: люди нервничают и раскупают жилье

В регионе сильно подскочило число сделок с недвижимостью, в том числе с участием ипотечных займов. По официальной статистике тюменского Росреестра, за три месяца 2019 года в области было зарегистрировано 33 тысячи прав на объекты недвижимости жилого назначения. Это на 74,4% выше показателя трех месяцев 2018 года. Что стимулировало рост сделок, выясняла «Комсомольская правда – Тюмень».

ПЕРВИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

- В сравнении с прошлым годом возросло количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. За период январь-март зарегистрировано 3878 таких договоров. Динамика роста составила 12,3%, - отметили в тюменском Росреестре и добавили, что сегодня договор регистрируется, только если застройщик сделал обязательный взнос в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого участия в строительстве».

Люди активно покупают квартиры у застройщиков несмотря на рост цен. По данным аналитиков компании «Этажи», с марта прошлого года удельная цена предложения только в Тюмени возросла на 9,11% и составила 62,4 тысячи рублей за квадратный метр. При этом объем предложения за год снизился на 10,31%. В марте аналитики зафиксировали на рынке новостроек 10,9 тысяч квартир от застройщиков.

С марта прошлого года удельная цена предложения в новостройках Тюмени выросла на 9,11%Фото: Лидия Шумкова

Дефицит предложения и рост цен, по всей видимости, стимулировали покупательскую способность. Население берет квартиры в строящихся домах, опасаясь, что цены вырастут еще больше. Но есть и другие факторы.

По словам представителя «Галереи застройщиков» Светланы Утешевой, цены росли весь прошлый год и продолжают повышаться и в этом году.

- Рост есть. Не скажу, что резкий, но постепенно цены растут. Связано это, прежде всего, с дефицитом предложения. Сейчас основное предложение новостроек - со сроками сдачи через 2-3 года. Плюс влияют изменения законодательства, которых все ждут. Переход на эскроу-счета вносит некую нервозность на рынок и люди стараются побыстрее купить недвижимость, - прокомментировала она.

Кстати, по данным аналитиков «Этажей», в лидерах по объему предложения уже долгое время остается район Тюменской слободы, его доля составляет 15,6%. На второй месте по объему предложения разместился Студгородок в центр с объемом предложения 9,5%. Далее следуют Заречный микрорайон (9,1%) и Плеханово (7,7%).

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

На вторичном рынке наибольшим спросом у покупателей за последний месяц пользовались квартиры в районах КПД, Тюменском микрорайоне, на Мысу, в Тарманах, Матмасах, а также в районе Драмтеатра и МЖК. Особый рост спроса аналитики наблюдают в районах КПД, Драмтеатра и МЖК.

- Удельная цена предложения составила в марте 66 тысяч рублей за квадратный метр. По сравнению с мартом прошлого года удельная цена предложения увеличилась на 6,2 тысячи рублей за квадрат (10,39%), - отметили в риелторской компании.

Объем предложения за месяц в этом секторе недвижимости увеличился на 549 квартир и составляет 11,9 тысяч объектов. Однако, по сравнению с мартом прошлого года, предложение снизилось на 25,38%, или на 4 тысячи квартир.

С марта прошлого года удельная цена предложения на вторичном рынке жилья Тюмени выросла на 10,39%Фото: Лидия Шумкова

Аналитики портала Domofond.ru тем временем вывели статистику по России. Они сравнили стоимость квартир на вторичном рынке жилья за I квартал 2019 года и IV квартал 2018. Оказалось, что средняя стоимость квадратного метра на вторичке по России выросла на 3,1% за этот период. Тюмень в списке регионов с подорожавшим жильем заняла седьмое место. Цены в регионе подскочили на 4,9% с 59,4 тысяч до 62,3 тысяч рублей за квадрат.

Иными словами, на вторичном рынке, как и на первичном, присутствует рост цен, сопровождающийся постепенным дефицитом предложения. Это стимулирует спрос со стороны покупателей. А финансовую сторону вопроса люди решают с помощью ипотеки. В регионе возросло число записей о ее регистрации. За 1 квартал 2019 года в базы Росреестра внесено 14,3 тысяч записей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 21%.

ДЛЯ СПРАВКИ

За консультацией по вопросу государственной регистрации недвижимости и регистрации в электронном виде в тюменский Росреестр можно обратиться по телефону – (3452) 55-58-58.