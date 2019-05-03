Тюменские команды завершили «Театральную революция»

В поселке Богандинский Тюменского района подводят итоги трёхлетнего театрального проекта - фестиваля «Богандинские имена». Конкурс стартовал с «Битвы хоров» в 2017-м году, продолжился «Танцами» в прошлом году и завершился «Театральной революцией» в 2019-м.

Три года фестиваль детского творчества объединял учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры, вывел на сцену около пятисот участников.

Проект не прошел бесследно для маленьких богандинцев, их родителей, педагогов и воспитателей. Как отметила на закрытии фестиваля начальник отдела культуры Тюменского района Эльвира Тюлькова, два года назад весь поселок пел, в прошлом году танцевал, а в этом году – играет!

С особым размахом прошел заключительный этап фестиваля - «Театральная революция» этого года. Если предыдущие конкурсы - «Битва хоров» и шоу «Танцы» проводили в течение одного дня, то конкурс театрального мастерства длился четыре, объединив большое количество участников и зрителей.

На театральные подмостки вышли три команды из богандинских детских садов «Светлячок», «Березка» и «Дюймовочка». Учащиеся среднего звена показали выступления агитбригад, поднимая при этом актуальные для современности темы - от чистоты русского языка до стремления к добрым делам и помыслам.

В общую школьную копилку добавили баллы литературные гостиные ребят старшего звена. Подростки представили постановку Дениса Фонвизина «Недоросль». Окунули в сказочную рождественскую атмосферу зрителей воспитанники школы искусств со сказкой «Щелкунчик и мышиный король». В авангардном стиле представили театралы студии «Школа ведущих» стихотворение Брюсова «Буря с берега», растянув шесть строчек до трех минут и этим покорив зрителя и жюри.

«Театральная революция» удалась, подарив ее участникам яркие впечатления и настрой на дальнейшую плодотворную творческую работу.