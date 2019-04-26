Дачные автобусы в Тюмени: как быстро добраться до дач летом 2019 года

Каждый год в последние выходные апреля в Тюмени запускают сезонные дачные маршруты. Оно и понятно – тюменцев-садоводов в городе насчитывается не меньше 180 тысяч человек. Чтобы все они могли комфортно добраться до своего участка, завтра, 27 апреля, на дачных направлениях запустят 53 автобуса в рабочие дни и 73 – в выходные. Об этом сообщили в администрации города.

До запуска «летних маршрутов» актуализируют остановочные аншлаги с расписанием рейсов. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

КОМФОРТ С «ГАРМОШКОЙ»

Перевоз пассажиров в садовые общества осуществляют несколько автотранспортных предприятий, уточнили в администрации. Самое крупное из них - Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1. Его парк полностью оснащен новыми автобусами. Так что дачники поедут садить картошку с комфортом. Как минимум 63 транспортных средства – это автобусы большой вместимости и «гармошки».

Расписание тюменских садоводческих рейсов

- Преимущественно это автобусы из последних поставок, самые современные, с низкопольной компоновкой кузова, оснащенные кондиционером и видеонаблюдением. Это важно для наших садоводов, поскольку маршруты до дач протяженные, ехать приходится достаточно долго и необходимо поддерживать комфортную температуру воздуха и порядок в салоне, – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Шулепов.

Расписание тюменских садоводческих рейсов

КУДА ПОЕДЕМ

Чтобы дачники смогли добраться до своих земельных участков, 73 автобуса уже завтра, 27 апреля, выйдут на 43 садоводческих маршрута. Они отвезут тюменцев примерно к 180 садоводческим обществам, попадающим в черту города.

Расписание тюменских садоводческих рейсов

При этом часть автобусов работает круглый год, поскольку на них всегда есть спрос – таких актуальных маршрутов насчитывается 22 штуки: №№ 9, 17, 34, 36, 51, 60, 65, 66, 71, 77, 85, 88, 100, 120, 121, 129, 135, 145, 147, 151, 156. Еще 21 маршрут запускают дополнительно. Автобусы по ним будут ездить до конца октября. Это №№ 97, 98, 99, 100к, 119, 124, 128, 128к, 134, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 155, 157, 158.

Расписание тюменских садоводческих рейсов

Как отмечают в городской администрации, изменения в расписании автобусов, их количестве возможны, если того потребуют люди.

Расписание тюменских садоводческих рейсов

- С первых же дней мы начнем проводить мониторинг ситуации по всем садоводческим маршрутам, чтобы в случае необходимости принимать решение о добавлении машин на них или увеличению их вместимости, – пояснил Евгений Шулепов.

Расписание тюменских садоводческих рейсов

Такая практика уже бывала раньше. Например, в прошлый летний сезон садоводы попросили заменить автобусы на маршруте № 157 более вместительными. В итоге малый класс вместимости там убрали и поставили автобусы на 45 пассажиров, а кроме того, скорректировали расписание движения автобуса. Также были введены дополнительные утренние рейсы для подвоза жителей в направлении города до 08:00 на маршруте № 120, что было актуально для жителей садовых обществ «Якорь», «Плодовое» по Велижанскому тракту. Тоже самое и на маршруте № 140 по Салаирскому тракту.

Расписание тюменских садоводческих рейсов

ДЛЯ СПРАВКИ

О работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание», а также в ближайших выпусках тюменской прессы. Получить информацию можно также в справочной службе МКУ «Тюменьгортранс» по телефону: 8-800-250-0722. Обновленные таблички с летним расписанием уже есть или появятся в ближайшем будущем и на остановочных пунктах.