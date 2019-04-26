Купить квартиру в новостройке Тюмени в 2019 году можно с риелтором и без него

С февраля 2019 года ряд тюменских застройщиков изменил схему взаимоотношений «покупатель-застройщик-риелтор». С этого момента их клиент сам выбирает, как ему покупать квартиру на первичном рынке – с риелтором или без него. Понравилось это не всем агентам, так что конфликт продолжается до сих пор. Чтобы еще раз объяснить свою позицию и уточнить, для кого и как изменилась ситуация, эксперты рынка сели за круглый стол. Правда, риелторы приглашение на мероприятие под названием «Рынок недвижимости Тюмени. Покупка новостройки без риелтора» проигнорировали. Что ж, за них ответили представители застройщиков и банков.

СУТЬ СХЕМЫ

По словам Светланы Утешевой, коммерческого директора ГК «ТИС», первого застройщика, который провел трансформацию в продажах, никто не собирается отказываться от услуг риелторов. Просто их стоимость перестали включать в стоимость квартиры в новостройке и дали клиенту возможность самому определять, оплачивать ли услуги риелтора. Тарас Герасимов, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ГК «Дом», подчеркнул, что на это были естественные и искусственные причины. С одной стороны, рынок развивается естественным путем. Еще пару десятков лет застройщик не умел продавать, а клиент не умел покупать. Сейчас ситуация в корне изменилась, у каждого застройщика есть отдел продаж, отдел маркетинга. Изменились технологии, и покупатели стали более грамотны, благодаря развитию диджитал-технологий. А из-за изменений в законодательстве стало гораздо меньше рисков при покупке жилья особенно в новостройке.

- Сейчас некоторые риелторы злоупотребляют ситуацией на рынке, шантажируют застройщиков, манипулируют потребностями покупателя. И это уже искусственные причины изменений, - заявил Тарас Герасимов.

Андрей Скосыркский, директор по продажам ГК «ЭНКО», подчеркнул, что так или иначе рынок придет к равновесию, но риелторы должны доказать стоимость своих услуг и скрывать их не за чем. Тем более, что на вторичном рынке цена открыта, а ведь первичный рынок – это такие же продажи. При этом он обозначил еще один фактор, повлекший за собой решение раскрыть стоимость риелторских услуг на первичном рынке недвижимости.

- Мы все движемся к счетам эскроу. С 1 июля мы все туда переходим. Если мы раньше, условно говоря, строили «бесплатно», используя деньги дольщиков, то теперь появляется проектное финансирование и все расходы, которые мы будем нести здесь и сейчас, мы восполним только года через два. Чтобы не повышать стоимость продукта, поддерживать спрос, мы решили пойти таким путем, - пояснил он.

Затсройщики считают, что риелторы должны доказать стоимость своих услугФото: Лидия Шумкова

В компании «Жилье 2012», которая тоже подключилась к новой схеме продаж, и вовсе говорят, что не заметили каких-либо изменений в работе. По словам заместителя директора компании Михаила Аверина, всегда была и есть категория людей, которые сами покупают недвижимость и им не нравится платить за услугу, которая им не нужна. Точно так же были и есть разные риелторы – нормальные и не очень. Одни сами являются экспертами рынка и порой знают о застройщике больше, чем он сам. Но есть такие, кто просто гонится за деньгами и готов продать клиенту, что угодно, лишь бы получить деньги. Вот последние и возмущены изменениями.

ИНСТРУМЕНТЫ «ПРОДАЖНИКА»

Всем застройщикам, которые приняли участие в изменении схемы продаж, безусловно, пришлось усилить свои отделы продаж и рекламы. Например, с точки зрения маркетинга приходится придумывать новые инструменты, чтобы привлечь людей. Не менее важно то, что ни один «продажник» не сможет реализовать плохой продукт, поэтому подросло и качество новостроек.

- От этого выиграет клиент, потому что все эти трансформации, которые мы производим, идут ради клиента и ради его интересов, - заявила Светлана Утешева.

По словам Анастасии Спиридоновой из «ЭНКО», работа менеджера осталась практически прежней, но стало больше холодных встреч. То есть раньше риелтор приводил застройщику практически готового покупателя, уже настроенного на покупку, но сейчас роль риелтора стали играть менеджеры отдела продаж застройщика, которые стали напрямую контактировать с покупателями. Не обходится и без палок в колеса. Некоторые агентства недвижимости на вопрос покупателя по поводу квартир у застройщика, который изменил схему продаж, отвечают, что у того закончились квартиры, что их нельзя купить. Хорошо, что есть действительно заинтересованные, дотошные клиенты, которые после такого начинают звонить напрямую застройщику, искать информацию. Благо, сегодня все на слуху, и найти сведения не проблема.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БАНКОВ

Оксана Губко, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка, отметила, что банки работают и с застройщиками, и с агентствами недвижимости, не делая преференций для кого-либо из них. В данном случае, человек выбирает комфортную для него форму сделки. Процент по ипотеке зависит больше от принадлежности клиента к той или иной категории – молодая семья, бюджетник и так далее.

Точно также действуют в «Абсолют банке». По словам Ольги Скосырских, управляющей операционным офисом, агентства недвижимости и застройщики для банка – одна категория партнеров. Поэтому изменения в схеме продаж на потоке клиентов банка никак не сказались, однако доля тех, кто идет от напрямую застройщика стала больше.

Тем не менее, есть и такие банки, кто меняет ставку в зависимости от того, откуда пришла заявка. Так, например, Николай Петров из Россельхозбанка пояснил, что у них по заявке от риелторских агентств процент чуть ниже.

Доля сделок с участием риелтора на первичном рынке, по данным застройщиков, должна составлять 15-20%Фото: Лидия Шумкова

РИЕЛТОРЫ МОЛЧАТ, НО ДЕЙСТВУЮТ

«Комсомольская правда-Тюмень» обратилась к риелторам, чтобы узнать их мнение относительно действий застройщиков. Однако они предпочли оставить вопрос без комментариев. Так, в компании «Юнидом» подчеркнули, что с этими застройщиками они теперь не работают, поэтому говорить тут не о чем. В компании «Этажи» вопрос и вовсе проигнорировали.

Стоит отметить, что вчера, 25 апреля, у риелторов была своя встреча. Ильдар Хусаинов, возглавляющий «Этажи», озвучил в соцсетях, что там присутствовали руководители практически всех агентств недвижимости города Тюмени. Там они обсудили сферу взаимодействия по совместным сделкам, договорились четко действовать в рамках принятой стратегии.

- По большому счету, от того, насколько эффективно мы взаимодействуем друг с другом, насколько прозрачны наши отношения, как выполняем взятые на себя обязательства, насколько органична наша позиция во взаимодействии с партнерами - от этого зависит будущее отрасли. Более того, крупные компании взяли на себя обязательства организовать горячую линию по работе с агентствами недвижимости - партнерами, и сделать изменения на сайте, открыв определенные возможности для других агентств недвижимости, - написал у себя на странице Ильдар Хусаинов.

Остается лишь предполагать, ответ ли это на действия застройщиков, поскольку и на этот вопрос риелторы предпочли не отвечать.

ЦИФРЫ И ПРОГНОЗЫ

- Емкость клиентского рынка, который готов идти на сделку с участием риелтора, по оценкам застройщиков, составляет 15-20% от количества всех совершенных сделок купли-продажи на рынке первичной недвижимости.

- 30% продаж в новостройках, проведенных риелторами, приходится на крупные агентства недвижимости, 70% - это мелкие риелторские компании, которые работают на личном контакте с человеком, через «сарафанное радио».

- По статистике большинство людей сегодня при покупке волнует не только планировка квартиры, у покупателей выросла потребность в социальной инфраструктуре – школе, детском саду, поликлинике, а также в транспортной доступности.

- В прошлом году жилье в Тюмени подорожало примерно на 10%, за первый квартал 2019 года – на 2,5%. В апреле также наблюдается положительная динамика цен. Переход на эскроу-счета еще больше будут стимулировать этот процесс.

- Стимулировать покупательский спрос помогут госпрограммы помощи бюджетникам, переселенцам из ветхого и аварийного жилья, в том числе и северяне, а также снижение процентной ставки.