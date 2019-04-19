Сгорели заживо: в Заводоуковске ночью подожгли приют для животных

Жуткая история произошла накануне в Заводоуковске. Ночью в городе неизвестные подожгли приют для бездомных животных. В огне погибли 18 котов, 14 удалось отловить. Еще трех волонтеры в тяжелом состоянии экстренно переправили в ветклинику Тюмени.

- Обгоревшие коты остаются в тяжелом состоянии. Им ставят капельницы, мажут раны, капают в глаза. Пока врачи не строят прогнозы, но кровь у пострадавших хорошая, - рассказала куратор группы помощи бездомным животным ЖиВи Ирина Бутакова.

У котов-погорельцев ожоги не только на теле, но и на глазах. Фото группы "ЖиВи" vk.com

Все медикаменты есть, но нужны деньги, чтобы оплачивать лечение и содержание животных, рассказывают зоозащитники. Неравнодушные тюменцы могут перечислять средства, но только на банковские карты, которые размещены в группе «ЖиВи», либо приносить в саму клинику на улицу Институтская, д.4. Тогда гарантированно деньги пойдут на погорельцев.

Котикам оказывают всю необходимую помощь, но прогнозы делать пока никто не берется. Фото группы "ЖиВи" vk.com

Остальным котам приюта сейчас в Заводоуковске ищут хозяев и временную передержку. Волонтеры уже нашли пристанище для большинства, но еще трех котеек срочно нужно к кому-то пристроить.

- Животные сильно напуганы, оставлять их на улице нельзя. Сколько еще прячется по подвалам, неизвестно. Коты разбежались по району, но скоро начнут возвращаться на привычное место, - рассказывает волонтер Светлана Таркова. Все, кто готов взять себе животных, могут звонить ей по телефону 8-919-929-36-96.

Кому помешал Кошкин дом?

Уличная передержка Кошкин Дом существовала в городе почти 10 лет. За обитателями трех фанерных домиков размером полтора на полтора метра по улице Мелиораторов следили две пенсионерки. Они на свои деньги покупали им корм, каждый вечер собирали в домики, а рано утром выпускали. Летом вокруг приюта разбивали большую клумбу, зимой всячески его утепляли.

- Возле домиков всегда была чистота. Лично видела, как наша соседка с 1 этажа ухаживала и за котами, и за территорией. Каждое утро кормила котиков, а больных лечила. Все за свой счет, - рассказывает Влада Головатенко. - Не один раз видела, как люди подъезжали, оставляли коробку с котятами и уезжали. Никого не интересовало, как пенсионерке удается прокормить такую ораву.

На месте ухоженного приюта для животных теперь пепелище и мусор. Фото Светланы Тарковой

Ночью дотла выгорели два домика, один, что подальше, не пострадал. Загореться сами они не могли, это точно поджог, говорят горожане. Огонь в пятом часу утра увидели работники пекарни, которая расположена рядом, они же и вызвали пожарных. Кому помешали спящие животные, и какие живодеры могли устроить для них такую жуткую смерть, сейчас выясняют полицейские. Волонтеры уже написали заявление в полицию и теперь опасаются оставлять хвостатых в этом месте.

В целом горожане говорят, что Заводоуковску необходим полноценный приют для бездомных животных. Общественники призывают неравнодушных подключится к решению вопроса и инициировать его рассмотрение в администрации городского округа. Для открытия приюта зоозащитникам нужна юридическая и материальная помощь. Они убеждены, что безнадзорные животные не должны содержаться на пенсию сердобольных бабушек.