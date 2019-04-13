Александр Моор поблагодарил силовиков, участвовавших в ликвидации боевиков

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил благодарность всем спецслужбам, задействованным в контртеррористической операции по ликвидации боевиков.

- Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были уничтожены два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт, - сообщил на своих страницах в социальных сетях Александр Викторович. - Выражаю самую глубокую признательность, в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы.

Он отметил, что все силовики сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции ситуация находилась под контролем. Никто из жителей Тюмени не пострадал. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех кто живет простой гражданской жизнью.

- Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов, и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим - отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо! - добавил губернатор.

В месте проведения операции также работали сотрудники МЧС, тюменские врачи, подразделения правительства области и администрации города. Вместе с силовиками они очень быстро и организовано провели эвакуацию. Более ста жителей близлежащего района были перемещены в безопасное тщательно охраняемое место и были обеспечены всем необходимым.

- Хочу сказать особое спасибо жителям этого района, жителям города за терпение и спокойствие. В ситуациях когда на счету каждая минута - организованные действия граждан - незаменимая помощь.

Александр Моор также отметил, что был разочарован действиями некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы.

- Не буду их здесь пересказывать. Зачем люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами? У преступников после штурма нашли смартфоны. Они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора, - добавил глава региона.

Он подчеркнул, что вчерашние события показали, не зря так серьёзно в регионе относятся к учениям и другим подготовительным мероприятиям.

- Наша безопасность - наша общая забота! Мы живём в современном мире и всегда есть риск проникновения каких-нибудь угроз извне. С этим вызовом мы справились. Уверен, справимся и с любым другим, - добавил в заключение Александр Моор.

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