«Космос» на карте Тюмени: какие места в городе носят космические названия

Тюмень не так уж и далека от космотемы. Хотя в городе даже нет обсерватории, зато есть улица Космонавтов, парк Гагарина и еще много мест, отсылающих нас к безвоздушному простору. В День космонавтики, который Россия отмечает сегодня, 12 апреля, «Комсомолка» прошлась по улицам Тюмени, которые могли бы стать космическими декорациями, если добавить к ним несколько штрихов.

Молодежный театральный центр «Космос» - место сосредоточения молодежной культуры и субкультуры. Но до этого здесь был кинотеатр, который долгое время считался самым комфортабельным. Открылся он еще в 1965 году и название свое сохранил даже спустя 54 года.

Молодежный театральный центр «Космос». Фотоколлаж

Площадь солнца, которая расположилась на пересечении улиц Первомайской и Ленина и долго была безымянной, получила свое название всего 10 лет назад благодаря конкурсу на радиостанции. Вполне могло сложиться так, что сейчас ее бы не было в нашей подборке, ведь среди предложенных наименований были «Спасская», «Чайкинская», «Встреч», «Добра и Милосердия» и другие. Но выбрали именно «Солнца». После этого площадь украсили символической скульптурой Солнца и каменными шарами-планетами. Тюмень носит еще несколько солнечных названий – в городе можно найти проезд Солнечный, ТРЦ «Солнечный, улицу Солнечную.

Площадь Солнца. Фотоколлаж

Лесопарк имени Ю.А. Гагарина появился в Тюмени в 2004 году. Вернее, лесопарк был давно, только звался он «Мысовская дача». Теперь, это комплексный памятник природы регионального значения и включает в себя ландшафт, березняки и сосняки естественного происхождения, кустарники, травянистую растительность и археологический памятник «Мысовские курганы». Кстати, кроме парка, имя первого космонавта, покорившего космос, носят улицы и переулки на Мысу.

Парк им. Ю.А.Гагарина. Фотоколлаж

Там же в районе Мыса находится жилой комплекс «Звездный городок». Чтобы соответствовать космической концепции застройщик там даже детские площадки оформил в стиле космодрома.

ЖК «Звездный городок». Фотоколлаж

Еще один жилой комплекс, который еще только строится, носит имя созвездия «Орион». А за ним на объездной расположен торговый центр «Орион», который скорее всего и дал застройщику идею названия. Появился торговый центр раньше жилого комплекса – в 2013 году и до сих пор сохраняет свою космическую концепцию.

ЖК «Орион». Фотоколлаж

Торговый центр, который попал в наш объектив, находится на Лесобазе и называется «Галактика». Он относительно новенький – построен в 2016 году. Ничего особо галактического в его внешнем виде нет, но название как раз по нашей теме.

ТЦ "Галактика". Фотоколлаж

Другой торговый центр расположился на пересечении Республики-Профсоюзной. У него нет космических названий, зато есть архитектурная отсылка к теме космоса. В стеклянной конструкции, которая напоминает НЛО, тюменцы ждали открытия ресторана в космостиле, но не дождались.

ТЦ "Калинка". Фотоколлаж

И наконец, есть в городе улица Космонавтов в районе Войновки – совсем небольшая, с грунтовой дорогой и ветхими деревянными домами. Но к ним уже вовсю подступают многоэтажки. Так что в будущем скорее всего таких кадров уже будет и не найти. Кстати, там же на Войновке в 2011 году была высажена аллея Космонавтов. И одно из деревьев там посадил настоящий космонавт Александр Скворцов. Другим высаженным деревьям дали имена других русских космонавтов Георгия Гречко, Валентины Терешковой, Владимира Комарова, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова.

Улица Космонавтов. Фотоколлаж

Это далеко не все «космические места в Тюмени. Например, в поселке Нефтяников есть улица, названная в честь космонавта Владимира Комарова, а в Тарманах - основоположника практической космонавтики Сергея Королева. В районе Дома печати находится улица имени основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.