2019-04-11T08:57:27+03:00
Экономика

Жители Арктики из аварийных домов смогут переехать в Тюменскую область

Инициативу Минстроя России поддержали руководители трех регионов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жители Арктики из аварийных домов смогут переехать в Тюменскую областьЖители Арктики из аварийных домов смогут переехать в Тюменскую областьФото: Ольга Крыльцова
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Жителям аварийных домов в Арктике будут предоставлять новое жилье в Тюменской области. Инициатива министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева поддержана руководством тюменского региона. Губернатор Александр Моор уже дал поручение подготовить соответствующие предложения. Об этом он рассказал на своих страницах в социальных сетях.

- Ямал и Югра для нас – больше чем соседи. Вместе мы реализуем проекты в сфере образования, медицины, строительства. Один из них презентовал в Москве – это межрегиональный научно-образовательный центр. Новая программа может сделать нас еще ближе. Уверен, что жители северных территорий смогут обрести в Тюменской области второй дом. У нас для этого созданы все условия, - отметил Александр Моор.

Сейчас программа расселения из аварийного жилья в Арктической зоне подразумевает предоставление квартир внутри субъекта. По мнению Якушева, возводить новые дома для переселенцев в других регионах дешевле, чем в Арктике. Поэтому Главному управлению строительства Тюменской области предстоит разрабатывать новые варианты сотрудничества. В Тюмени уже есть опыт возведения жилья для ветеранов и пенсионеров Ямала и Югры.

- После завершения трудовой деятельности на Крайнем Севере, всех жителей не стоит оставлять в том регионе, где они трудились. Им предложат переехать на большую землю. В микрорайонах «Ямальский-1» и «Ямальский-2» в Тюмени уже живут пять с половиной тысяч семей. В дальнейшем мы готовы помочь со строительством жилья для северян, - прокомментировал заместитель губернатор, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Эту инициативу поддержал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, отметив, что в части жилищной политики налажен опыт работы с тюменцами.

- Возможно, Тюменская область станет опорным регионом, где мы начнем тестовый пилотный проект. А в дальнейшем посмотрим, как расширить границы. Но в любом случае, мы дождемся выхода закона и потом примем региональную программу, - добавил Артюхов.

Напомним, что с 2005 года в Тюменской области реализуется программа «Сотрудничество», по которой жителям, выезжающим из автономных округов в Тюменскую область, предоставляют социальные выплаты на приобретение жилого помещения.

Так, в Тюмени появились микрорайоны Ямальский и Ямальский-2. Жилые кварталы активно застраиваются, в том числе и объектами социальной инфраструктуры. В 2018 году в мкр. Ямальский-2 открылась новая большая школа, в этом году началось строительство поликлиники, готовится к сдаче детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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