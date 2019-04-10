В Тюменской области растет поколение сильных старшеклассников

Тюменским школьникам открыли путь для реализации социальных проектов. За победу в Областном конкурсе поддержки молодежных инициатив «Под парусом мечты» - 2019 ребята получили гранты, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Возможность самореализоваться им предоставил Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, который учредил этот ежегодный конкурс еще в 2005 году. А с 2016 к нему подключилось Тюменское региональное отделение Российского движения школьников. Теперь именно оно вместе с Дворцом творчества и спорта «Пионер» занимается организацией и проведением мероприятия.

КУРС НА ОБЪЕДИНЕНИЕ

Как рассказала Наталья Ахлюстина, председатель регионального отделения РДШ, в этом году в конкурсе участвовало 27 проектных команд из разных муниципалитетов региона. В составе - подростки в возрасте от 14 до 18 лет. По словам Натальи, Тюменская область вообще была первым регионом, который стал финансово поддерживать проекты 14-летних детей. В других регионах такая практика распространилась чуть позднее, обычно финансовую поддержку оказывали лицам от 18 лет или учреждению, где дети занимаются.

Председателю регионального отделения РДШ понравилась глубина представленных идей. Фото Евгения Волынкина

Председатель регионального отделения РДШ отметила, что поскольку конкурс ежегодный, он позволяет отслеживать некие тренды, которые происходят в подростковой среде.

- В 2018 и 2019 годах особо заметен тренд на объединение. Ребята делают проект не только в своей школе, а объединяются несколькими учреждениями. Есть даже межрайонные проекты, которые «замахиваются» на уровень области. Это происходит благодаря тому, что подростки встречаются на различных мероприятиях, завязывают контакты, дружат между собой. В итоге у них начинается совместное социальное творчество, - рассказала она.

Поколение старшеклассников, которое подрастает в Тюменской области, Наталья Ахлюстина назвала очень сильным. Иными словами, в регионе у многих подростков большой социальный потенциал. Они могут собрать команду, рассказать о своем социальном проекте, найти единомышленников, в том числе и в соцсетях. А описывать и презентовать качественные проекты их учат в школе социального проектирования.

- Эти ребята уже готовы принять участие в межрегиональных конкурсах. Думаю, что Тюменская область очень конкурентоспособна и наши ребятишки могут придумывать и реализовывать свои идеи на очень высоком уровне, -прокомментировала председатель и добавила, что в этом году ей очень понравилась глубина представленных идей.

Те, кто уже победил в конкурсе и получил грант, теперь смогут реализовать свой проект, как и задумывали. Но это не значит, что дальше развиваться некуда. Многие тюменские дети создают новые проекты или даже развивают свой старый проект до версии 2.0. То есть автор решает масштабировать свою идею и вместо, например, одной школы распространяет ее на несколько.

- Те ребята, которые обладают желанием что-то придумывать, могут участвовать несколько раз подряд. И очень интересно наблюдать, как они вырастают, как меняется направление их мыслей, – резюмировала Наталья Ахлюстина.

ВЕРА В СВОЮ РАБОТУ

Конкурсные работы ребят были представлены в самых разнообразных социально полезных направлениях и номинациях, начиная с самоуправления и наставничества и заканчивая инновациями и научно-техническим творчеством. Например, одна из 11 победителей этого года Александра Измайлова, одиннадцатиклассница из школы №30 города Тюмени, будет реализовать проект «Перемена – время для творчества».

Тюменская школьница Саша Измайлова с проектом «Перемена – время для творчества» стала одной из 11 победителей конкурса. Фото Евгения Волынкина

Саша рассказала «Комсомолке», что уже побеждала в грантовом конкурсе в начале учебного года с тем же самым проектом. Дело в том, что первый корпус ее школы сейчас закрыт на ремонт и все дети учатся в одном корпусе.

- В начале года я узнала, что у ребят начальной школы почти нет кружков и решила попробовать хоть немного исправить эту ситуацию. У меня получилось, проект просуществовал до того момента, пока не израсходовались ресурсы. Так что в этот раз я защищала его же, чтобы продолжать помогать младшеклассникам, - поделилась своими мотивами Саша.

Как считает девочка, победить ей удалось из-за того, что она верила в свой проект, знала, что это нужно детям.

- Поэтому, наверное, я и не переживала насчет соперников, хотя и защищала свой проект одна. Конечно, не обошлось без помощи моего куратора педагога дополнительного образования Анжелики Нуриахметовой. Она морально меня поддерживала, советы давала, - отметила Саша.

Суть Сашиного проекта в том, что в рекреациях начальной школы устанавливаются зоны для творчества. Ребятам предлагается изобразить (нарисовать) рисунок на ту или иную тему, например, «Мой космос это» или «Моя семья - это» и так далее. Затем оформляется выставка со всеми работами, тем самым ребята могут почувствовать эмоции успеха. По опыту прошлого года Саша отметила, что за время реализации проекта было проведено шесть таких выставок и детям очень понравилось.

- Участниками проекта являются и старшеклассники, мы приглашаем ребят рисовать, устраиваем выставки. Все наши творческие занятия проходят по субботам, одна выставка висит неделю, - уточнила одиннадцатиклассница.

Это последний Сашин проект в рамках школьного образования, ведь она заканчивает 11 класс и в следующем учебном году будет учиться уже совсем в другом учреждении. Тем не менее, девочка уверена, что продолжит заниматься социальными проектами, пусть и за пределами РДШ.

ДЛЯ СПРАВКИ

Награждение победителей Областного конкурса поддержки молодежных инициатив «Под парусом мечты» - 2019 пройдет в пятницу, 12 апреля, в школе №32 в рамках III региональной научно-практической конференции «Развитие детского общественного движения: достижения, проблемы, перспективы».