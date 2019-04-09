2019-04-09T13:31:45+03:00
Экономика

Ставка на отечественное

Современное российское оборудование позволяет добывать нефть эффективнее
Светлана БОРИСОВА
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На промыслах «Славнефть-Мегионнефтегаза» ежегодно внедряют десятки отечественных инновацийНа промыслах «Славнефть-Мегионнефтегаза» ежегодно внедряют десятки отечественных инноваций
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Времена, когда всё импортное считалось лучшим, прошли. Сегодня продукты и технологии, созданные в нашей стране, ничем не уступают зарубежным. Отечественные разработки применяются в самых разных сферах, от IT до добычи нефти. Ежегодно десятки новинок внедряются и на промыслах «Славнефть-Мегионнефтегаза», одного из старейших нефтедобывающих предприятий Югры, которое в этом году отмечает свое 55-летие.

Плюс четыре тонны

В юбилейный год предприятие приступило к испытаниям уникальных отечественных роторно-вихревых насосов для сложных скважин. Пока тестировать новинку будут на пяти скважинах.

- Мы специально выбрали нечетное количество. Если из пяти насосов три будут работать нормально, а два - со сложностями, будет считаться, что испытание прошло успешно. После этого начнется тиражирование на других объектах, - говорит заместитель начальника управления добычи нефти и газа Ришат Ямилов.

Уникальность насосов, выпущенных во Владимирской области, в том, что они подстроены под условия месторождений предприятия. Еще на этапе разработки было определено, какой должна быть сила напора, какой нужен двигатель. По словам генерального директора компании-разработчика Дмитрия Кураева, принцип действия насоса основан на создании вихревого потока во вращающемся роторе, в итоге получается некое подобие турбины.

- Эта установка работает не так, как центробежный насос, используемый ранее, - продолжает Ришат Ямилов. - Она спокойно «перемалывает» свободный газ, поэтому отлично подходит для работы на сложных скважинах. Ведь всё чаще возникают ситуации, когда стандартное оборудование не в силах решить поставленные задачи, например, такие как стабильная работа с высоким содержанием газа.

Подконтрольная эксплуатация насосов продлится 90 дней. За это время снимут все параметры и вычислят энергоэффективность. Новое оборудование увеличит и добычу черного золота. Если сейчас на кусте извлекают из недр 130 тонн нефти в сутки, то с новым насосом показатель увеличится на 4 тонны.

Совместная работа

Роторно-вихревые насосы - далеко не единственное оборудование российского производства, используемое на предприятии. Так, если еще десять лет назад 70% химии для системы буровых растворов было зарубежного производства, то сегодня на сто процентов используется российская продукция. Появляются и отечественные муфты для многостадийного гидравлического разрыва пласта.

С 2015 года в компании идет плановая программа модернизации скважин, парка блочных кустовых насосных станций. При обновлении ставка, безусловно, делается на российское оборудование. Так, теперь на станциях 69 насосов из 128 произведены в Перми. Нефтедобытчики убедились на практике, что отечественное - это надежно, современно и удобно. Ведь работа с конструкторами ведется совместная и, если что-то не подходит под горно-геологические условия, можно оперативно доработать под нужные параметры.

Обратная связь

Импортозамещение на предприятии - это, образно говоря, улица с двусторонним движением. Мегионские нефтяники не только идут к отечественным разработчикам со своими потребностями, но и готовы выслушивать их предложения. На предприятии проходят научно-технические совещания, в которых участвуют производители и разработчики оборудования, материалов, технологий. Они представляют свои новинки, а представители компании принимают решение - испытать, доработать либо отказать.

- Любые технологии, которые внедряются и используются на территории страны или ближнего зарубежья, могут быть испытаны на наших объектах в соответствии с действующими в периметре компании правилами и документами. Если принимается решение о промышленном применении этих технологий, начинается этап реализации. Подбираются объекты, на которых всё это будет применяться. Даже если десять процентов от всех идей и инициатив будет реализовано, это уже большой плюс, который позволит продвинуться вперед в снижении наших затрат на добычу и повышении эффективности, а также в повышении промышленной безопасности, - говорит руководитель технологических программ компании Алексей Тарасенко.

Также четвертый год подряд в Мегионе проводят прикладные научно-технические конференции, в которых участвуют представители нефтесервисных компаний, научных институтов и предприятий-производителей из разных регионов страны. По итогам таких форумов нефтяники ежегодно берут на вооружение десятки инновационных разработок. Результатом одной из конференций стало внедрение уникального оборудования российского производства: УЭЦН 2-го габарита на грузонесущем кабеле, погружного оборудования с системой предупреждения солеотложений, термостойкого кабеля с температурным индексом 230. Ожидаемый экономический эффект от внедрения только этих отечественных разработок - десятки миллионов рублей.

Генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Михаил ЧЕРЕВКО

Генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Михаил ЧЕРЕВКО

СКАЗАНО!

«Начиная с 2013 года нами взят курс на отказ от использования технологий иностранного производства. Мы активно сотрудничаем с ведущими научно-исследовательскими центрами, стремимся брать на вооружение последние разработки представителей отраслевой и фундаментальной науки. Нередко выступаем инициаторами проведения на наших объектах опытно-промысловых испытаний. Есть в нашем активе и собственные ноу-хау. Такие, как информационная система «Ноль потерь». Этот программный комплекс позволяет пошагово определить все возможные технологические отклонения в работе скважин и предлагает алгоритмы действий по их устранению.

Если же в целом подводить итог реализации комплекса мероприятий по импортозамещению, то мы с гордостью можем констатировать: 95 процентов всего используемого нами оборудования произведено в России. Материалы, относящиеся к так называемой нефтепромысловой химии, на сто процентов отечественного производства».

Михаил ЧЕРЕВКО, генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза».

КСТАТИ

Переход на «цифру»

В компании делают упор не только на импортозамещение, но и на цифровизацию производства. Так, успешно опробован новый цифровой инструмент контроля состояния оборудования. Система основана на базе отечественного программного обеспечения - платформы «ИКСАР» (XR) для устройств и технологий дополненной и вспомогательной реальности - и используется в комбинации с «умными» очками и мобильными планшетами.

В качестве пилотного проекта в цифровой формат перевели две основные задачи процесса подготовки и перекачки нефти - оперативный контроль эксплуатации оборудования и учет состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики.

При обслуживании оборудования применены технологии и устройства дополненной реальности. На дисплеи «умных» очков и планшетов транслируются наглядные пошаговые инструкции. «ИКСАР» также позволяет управлять процессами с помощью голосовых команд, идентифицировать оборудование по нанесенным на него штрихкодам, при необходимости обеспечивать коммуникационный онлайн-канал связи специалистов цехов с профильными службами.

НАША СПРАВКА

По итогам прошлого года добыча предприятия составила 13,3 млн тонн, прирост извлекаемых запасов нефти разведанных категорий - 19 млн тонн. Годовая добыча восполнена на 145%. Укрепление ресурсной базы обеспечено за счет перевыполнения программы геологоразведочных работ и эксплуатационного бурения, а также приобретения новых активов в Югре. В 2018 году компания получила право пользования недрами двух лицензионных участков (Полевой, Южно-Юганский), извлекаемые запасы которых оцениваются более чем в 4 млн тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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