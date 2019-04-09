Тюмень вошла в десятку городов, где сильно подорожало вторичное жилье

Тюмень заняла девятое место в списке городов – лидеров по росту цен на вторичные квартиры. За год – с марта 2018 по март 2019 – цены за квадратный метр «вторички» в областной столице поднялись на 12,5%. Это больше, чем средняя цена предложения по России, которая выросла на 8,8%.

Аналитику провели эксперты портала недвижимости Domofond.ru, которые изучили динамику средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке в крупных городах России за год. По их данным, лидером по росту цен стала Казань, где стоимость квадратного метра увеличилась на 17,2%. На втором месте – Сочи с ростом на 14,9%, на третьем – Санкт-Петербург, где цены выросли на 13,7%. Тюмень, кстати, со своим девятым местом опередила Москву, которая стала 18-й (+10,1%). При этом, по дороговизне квадратного метра на «вторичке» первые места занимают Москва и Санкт-Петербург. Там квадрат в марте этого года стоил 211 тысяч и 131 тысячу рублей соответственно. Дешевле всего стоимость квадратного метра в Магнитогорске – 32,2 тысячи рублей. Для сравнения, в Тюмени в среднем квадратный метр стоит 64,9 тысячи рублей.

Подорожание квартир на вторичном рынке Тюмени отмечают и аналитики компании «Этажи». По их статистике в разрезе формат квартир более всего возросла цена у однокомнатных – на 12% (61,4 тысячи в 2018 и 68,8 тысяч в 2019). «Двушки» подорожали на 9% - с 58,1 тысяч до 63,6 тысяч рублей. Трехкомнатные квартиры стали дороже на 6% - с 56 тысяч до 59,5 тысяч рублей.

Что касается географического расположения, то самые дорогие объекты на вторичном рынке жилья расположены в Европейском микрорайоне и в Ожогино. Самые дешевые по стоимости – в районе Дома печати и в Тюменском-1.

Эксперты связывают подъем цен на вторичном рынке недвижимости с изменениями на рынке новостроек.

- Действительно, рынок вторичной недвижимости показал рост в пределах 12%, а на некоторые объекты и того больше. По моему мнению, это связано с рынком первичной недвижимости. Рост цен начался именно в этом сегменте, на слухах об удорожании жилья после введения системы эскроу-счетов. Традиционно за первичным рынком потянулся и рынок вторичный. В какой-то момент собственников, решивших поднять цены на свои квартиры, стало много, и рынок разогнался, прокомментировала Мариам Иванова, руководитель группы по продаже вторичной недвижимости АН «Юнидом».