Три поколения героев: тюменский кадет продолжает офицерскую династию

Историю становления российских вооруженных войск выпускник Тюменского кадетского президентского училища Георгий Гордеев может изучать по собственной родословной. В династии молодого человека – три поколения офицеров. Прадед, дедушка и отец в разные годы участвовали в боевых действиях.

К ВОЕННОЙ ФОРМЕ ПРИВЫК С ДЕТСТВА

Еще будучи маленьким Георгий о военной службе знал больше своих сверстников. Его отец хоть и закончил к тому времени службу, часто рассказывал о подвигах мужчин из рода Гордеевых. Показывал медали, завоеванные дедушкой и прадедушкой мальчика.

- О себе, как и о горячих точках, где служил, отец рассказывать не любит. По натуре он человек скоромный. Гораздо больше я о нем узнал от его сослуживцев, когда вместе ездили в Грозный, - рассказывает юноша.

Сам Георгий тоже не многословен. Видно, что молодой человек не привык рассказывать о себе, а вот о героях – родственниках готов говорить часами. Один из его любимых предметов – история и о некоторых событиях становления Российского государства он может рассказывать через призму воевавших за отечество мужчин из рода Гордеевых.

Три поколения героев: Гордеев Дмитрий Исаевич, Гордеев Павел Дмитриевич и Александр Павлович Гордеев. Фото из семейного архива

Его прадедушка, потомственный дворянин Дмитрий Исаевич Гордеев принимал участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов в составе Кавказской казачьей дивизии, которая прибыла в Манчжурию на фронт в апреле 1905 года. Дедушка Георгия - Павел Дмитриевич Гордеев был участником Советско-финской войны (1939 – 1940 гг.), а в годы Великой Отечественной войны в звании капитана участвовал в самом масштабном сражении - битве за Москву. Отец мальчика Александр Павлович Гордеев продолжил династию военных, отслужив в рядах Советской Армии, воевал в Афганистане.

Понятно, что, имея за плечами такую офицерскую династию, мальчик не мог не пойти по стопам отца и дедов. Окончив 5 классов в обычной школе города Асбеста, Георгий всерьез задумался о поступлении в профильный военный ВУЗ. Родители стремление поддержали, решили, что общее образование ребенок должен получить в условиях, приближенных к будущей профессии. Так, выбор был сделан - Тюменское кадетское президентское училище.

В 1906 году прадедушка Георгия был участником экспедиции в провинцию Синьцзян для сбора военно-стратегических сведений о китайских территориях. Фото из семейного архива Гордеевых

В ДАЛИ ОТ ДОМА

Из родного Асбеста в Тюмень мальчик переехал в 11 лет. Георгию, твердо решившему стать офицером, с этого самого момента пришлось быстро научиться отвечать самому за себя. Первый год жизни в дали от родителей, стал для кадета самым сложным и трудным.

- Тяжело было привыкать к режиму, отсутствию мамы и папы. К тому же в училище жестче спрашивали по предметам, что стало настоящим шоком. Больше всего трудностей доставляла математика. По натуре я больше гуманитарий, особенно люблю историю, - признается мальчик.

Распорядок дня в училище почти спартанский. Подъем в 7 утра, затем зарядка, а сразу после завтрака начинаются уроки. К этому времени кадеты должны быть в своей повседневной отутюженной офисной форме. Воспитатели тщательно следят за этим и проверяют на каждом утреннем построении.

Идеальный порядок должен быть и в спальных помещениях, которые разделены на две комнаты с общей гардеробной, туалетом и ванной. В одной комнате проживает по два человека. Прежде чем уйти на занятия кадеты должны аккуратно заправить свои кровати. Оставить это на вечер или в надежде, что приберет мама, воспитанникам училища надеяться не приходится.

Последний, седьмой урок заканчивается в 14.55. После чего начинаются элективные курсы, длящиеся до 16.30. Оставшееся до отбоя время кадеты занимаются самоподготовкой по предметам, посещают спортивные, творческие секции и кружки. Георгий свободное время предпочитает проводить за книгами и просмотром научно-познавательных программ. Из спортивных секций больше всего тяготеет к лыжам. Неоднократно становился участником всероссийской акции «Лыжня России».

В 22.30 все кадеты уже должны находится в своих комнатах и готовиться ко сну. Кстати, в отличие от большинства современных подростков, воспитанники училища практически не проводят время в социальных сетях. Телефоны у кадет преимущественно кнопочные и предназначены для звонков родителям.

Прежде чем уйти на занятия кадеты должны аккуратно заправить свои кровати. Фото Тюменского кадетского президентского училища

ЗВОНКИ ПО РАСПИСАНИЮ

Первые годы жизни в дали от родителей подростку дались тяжело. Но еще труднее пришлось родителям Георгия, особенно маме. Она долгое время привыкала к телефонным звонкам, вместо постоянного живого общения с сыном и редким встречам с ним.

- Мама с нетерпением ждет возможности поговорить. Бывают дни, когда удается по телефону пообщаться не более 5-10 минут, а ей хочется дольше. С другой стороны, она понимает, что, если поступлю в высшее военное командное училище, то время еще будет более ограничено, - рассказывает Георгий.

Поэтому каникулы становится самым счастливым временем ни столько для самого кадета, сколько для его родителей. Обычно Георгий выходит с автобуса Тюмень-Асбест поздно вечером. На вокзале сонного и уставшего с дороги подростка встречают мама и папа, а с утра следующего дня начинается сладкая и беззаботная жизнь в родительском доме.

- В каникулы первое время просыпаюсь рано. Спустя какое-то время режим немного перестраиваются и уже встаю в 10-11 часов. Провожу время с родителями, езжу к друзьям в Екатеринбург – многие переехали туда из Асбеста после окончания 9 класса. Чаще всего с ребятами ходим в кино, - говорит Георгий.

Кстати, этим же обычно занимаются ребята в увольнении. Младших кадет в город из училища отпускают только с родителями, ребятам по старше по доверенности от родителей или законных представителей, разрешают выходить за пределы учреждения самостоятельно.

НЕ ПО УСТАВУ

Ограниченное время пользования сотовым телефоном – не единственное правило для кадет. О том, что не по уставу мальчики знают с первых дней и строго соблюдают правила. Так, им нельзя появляться на занятиях в нечищеной обуви, мятой одежде, с неопрятной прической. Еще одно требование – руки строго по швам, в карманы, даже если замерзли, нельзя – не по уставу, как и закатывать рукава офисной формы, когда жарко.

Кстати, даже в свободное от учебных занятий время, кадеты ходят исключительно в форменной одежде. На время обучения в училище с первых дней им выдают несколько костюмов. Среди основных – повседневная офисная одежда летний и зимний варианты, спортивный костюм, парадный китель, верхняя зимняя (куртка, шапка) и осенне-весенняя одежда (плащи).

- Каждое утро, перед занятиями воспитатели оценивают наш внешний вид – проверяют все ли одеты по форме, начищена ли обувь, порядок ли на голове, - рассказывает Георгий. – Военные всегда должны выглядеть с иголочки и в училище с первых дней прививают умение следить за своим внешним видом.

Каждое утро, перед занятиями воспитатели оценивают внешний кадет. Фото Тюменского кадетского президентского училища

Не случайно прямо на территории образовательного учреждения работает своя парикмахерская, куда кадету заранее записываются и приходят на стрижку согласно графику. В самих же учебных корпусах есть просторные прачечные, где ребята приводят в порядок свою форму – стирают, гладят рубашки. Все это они делают исключительно сами.

Особенно тщательно ребята следят за своими парадно-выходными кителями. Как правило, после торжественных мероприятий форму вновь отпаривают и в специальных чехлах убирают в бытовую комнату до следующего выхода.

ТВОЕ ИЛИ НЕ ТВОЕ

Служба, так или иначе, предполагает умение обращаться с оружием. Поэтому свяжет ли воспитанник Тюменского президентского кадетского училища свою дальнейшую жизнь с Вооруженными Силами Российской Федерации, во многом определяют учения.

- В 10 классе мы выезжали на стрельбище ТВИККУ, расположенное на озере Андреевском, где нам показывали принцип детонирования взрывчатки, а также учили стрелять из настоящего боевого оружия, - говорит Георгий.

По его словам, часть ребят после таких практических занятий выбирает обычную, «мирную» работу. Однако такие случаи скорее редкость, чем правило.

Свой опыт участия в стрельбищах Георгий помнит, как сейчас. Особенно ощущение, когда заложило уши после 2-3 выстрела. Всего воспитанники училища сделали по несколько выстрелов из автомата Калашникова.

Кстати, собирать и разбирать оружие мальчишки научились задолго до стрельбищ. В стенах училища есть учебные автоматы, которые идентичны боевым по весу, конструкции, механизмы действия, с той лишь разницей, что вместо пуль – лазерный луч.

Круглый год могут плотно заниматься хоккеем, лыжами, гимнастикой и футболом. Фото Тюменского кадетского президентского училища

- Из боевого оружия стрелять интересно. Это всегда особая ответственность. По итогам учений у меня был довольно неплохой результат, - добавляет Георгий.

К слову и физкультура у воспитанников училища не совсем обычная, а с элементами рукопашного боя. Ведут занятия педагоги – офицеры ВС РФ. Так, круглый год могут плотно заниматься хоккеем, лыжами, гимнастикой, плаванием и футболом. Все тренировочные площадки на базе училища есть.

Все тренировочные площадки,в том числе бассейн, на базе училища есть. Фото Тюменского кадетского президентского училища

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ЗВУЧИТ ГОРДО

Для Георгия выбор службы кажется делом решенным и само собой разумеющимся. Тут и офицерская династия, и близкие друзья отца, офицеры запаса, прошедшие горячие точки. Поэтому и обо всех плюсах и минусах воинской службы, юноша знает не понаслышке.

- Самое сложное это устроить свою личную жизнь. Ты твердо знаешь свои карьерные перспективы, но при этом тебя могут отправить в другой конец страны. В остальном, военная служба в России всегда была и остается престижной. Офицер - звучит гордо и когда говоришь, что ты офицер, о тебе складывается впечатление, как об умном, образованном человеке, патриоте своей страны, - уверен Георгий.

Ежегодный новогодний кадетский снежный бал. Фото Тюменского кадетского президентского училища

Неслучайно при поступлении в училище одним из критериев отбора является высокий бал по предметам. Платная форма обучения не предусмотрена. Единственный шанс стать кадетом – показать хорошие результаты на экзаменах. Все остальное – обучение, проживание, содержание воспитанников на территории училища обеспечивается Министерством обороны Российской Федерации. Страна растит себе будущих защитников и не жалеет на это средств.

Именно поэтому среди воспитанников училища, нет случайно попавших мальчишек. Георгия и других кадет отличает любознательность, готовность работать на результат, умение чувствовать плечо коллектива. Поступив, ребята в торжественной обстановке дают клятву кадета, им вручают специальный значок и удостоверение - все это накладывает определенную долю ответственности за будущие поступки и решения.

- Умение работать и жить в коллективе приходит не сразу. В 6-7 классе еще есть желание покрасоваться перед преподавателями, показать, что ты какой- то предмет знаешь лучше других, но со временем это проходит, - говорит юноша.

Первыми с приглашенными школьницами и студентками вальсировали будущие выпускники. Фото Тюменского кадетского президентского училища

Георгий признается, что сам отличался довольно вздорным нравом, любил поспорить с одноклассниками, преподавателями и воспитателями. Изменить себя ему помог воспитатель- наставник Борис Александрович Шаламов.

- Этот человек на меня сильно повлиял, поменял в лучшую сторону, за что ему большое спасибо. Сейчас он ушел на заслуженный отдых, и я понимаю, что из стен училища вместе с ним уходит целая эпоха. Но у нас сохраняются дружеские отношения. Бывает даже периодически звоню ему и рассказываю ему о своих достижениях, успехах или наоборот о неприятностях и неудачах - говорит Георгий.

Словом, Георгий на каникулах, особенно летних длинных, начинает тосковать по училищу, по воспитателям и одноклассникам. Ребята привыкают жить и получать знания коллективе, заниматься совместными делами. Ведь учеба в училище - это не только уроки, строевая подготовка и тренировки, это еще и концерты, творческие конкурсы, соревнования.

ШАГОМ МАРШ!

Так, уже совсем скоро ребятам вновь предстоит достать свои парадные кителя и пройтись по главной улице Тюмени в Торжественном марше, в честь Дня Победы в составе парадного расчета Тюменского президентского кадетского училища. К этому событию воспитанники училища готовятся с особой тщательностью. Оттачивают не только строевой шаг, но и начищают до блеска свои лаковые туфли, отутюживают парадную форму.

Парадную форму кадеты в этот день надевают с особой гордостью. Кадет в шеренге выставляют по росту. Шагать в первой – самое почетное, в приоритете также боковые шеренги. При подготовке к шествию не обходится и без курьезов, конечно.

- Был случай, на репетиции у кадета из младших классов слетел ботинок, но он продолжил идти, как ни в чем не бывало, держал строй. Обувь подобрал его воспитатель, - смеясь рассказывает Георгий. По его словам, все ребята испытывают чувство гордости, за принадлежность к Тюменскому президентскому кадетскому училищу.

После участия в шествии у кадет, как правило, увольнение. Ко многим иногородним приезжают родители. Увидеть своего сына в парадной форме, участвующем в торжественном шествии, особенная радость для мам и пап кадет, будущих офицеров России.

БУДУЩЕЕ

В этом году у Георгия выпускной – 11 класс. А дальше, Тюменское высшее военное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова. По крайней мере именно туда намерен поступить молодой человек. Выбор и отец одобрил, и воспитатели кадетского училища. Кстати, парень намерен пойти по стопам своего папы, осуществить свою мечту и стать кадровым офицером пограничных войск.

- Учеба в кадетском президентском училище, конечно, дает преимущества при поступлении, но не обеспечивает зачисление в списки курсантов училища. Но я уверен в том, что полученные знания и подготовка увеличат мои шансы относительно других абитуриентов, - уверен Георгий.

Из стен ТВВИКУ молодой человек уже выйдет в звании лейтенанта, а дальше – куда Родина пошлет. О своем будущем распределении молодому 17-летнему человеку, конечно, говорить еще рано, но в принципе юноша из города Асбест был бы не против отправиться на Дальний Восток.

- В той части нашей страны не доводилось побывать. Мне кажется, там было бы интересно служить, - размышляет Георгий, добавляя, что право выбрать дальнейшее место службы дается тем, кто выпускается с красным дипломом. Не исключено, что Георгий Гордеев оставит за собой это право.