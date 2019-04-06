2019-04-05T20:05:39+03:00
Общество

Куда обращаться тюменцам в случае укуса животных?

Медпомощь обязательна, даже если рана незначительна
Маргарита КАЛИНКИНА
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Куда обращаться тюменцам в случае укуса животных?Куда обращаться тюменцам в случае укуса животных?Фото: Ольга Крыльцова
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Весна – время не только перемен и прихода тепла, но и сезон, когда уличные собаки становятся агрессивнее. Если вас укусила собака, это нельзя оставлять без внимания или пытаться самостоятельно обработать рану.

Врач-рабиолог травматологической поликлиники ОКБ №2 Андрей Вялков рекомендует обращаться к медикам за помощью в любом случае, даже если рана незначительная или вас укусил чистый и ухоженный домашний питомец. Дело в том, что даже домашние питомцы могут быть переносчиками бешенства, если они имели контакт или их укусил/оцарапал бродячий пес, дикое животное или грызун.

Важно знать, что методов лечения бешенства нет, и если запустить болезнь хотя бы до первой стадии, то все закончится летальным исходом. Спастись от болезни помогут только прививки, а их эффективность зависит от времени обращения, поэтому тюменцам рекомендуют как можно быстрее после укуса приехать к медикам

При укусах в области рук, ног, живота, тазового пояса взрослым нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 73, стр. 3). Детям при такой же локализации укусов – в травмпункт приемного отделения детского стационара ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 75, корпус 2). В случае, если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то и взрослым, и детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ №2, поскольку в таком случае пациентам показаны осмотры таких врачей, как челюстно-лицевой хирург и нейрохирург.

После осмотра и обработки ран после укуса животного пациенту сделают прививку от столбняка и направят на прием к рабиологу. Врач-рабиолог собирает анамнез, выясняет обстоятельства получения травмы и на основании полученных данных принимает решение о проведении либо не проведении вакцинации против бешенства (6 уколов в течение 3 месяцев).

ИСТОЧНИК KP.RU

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