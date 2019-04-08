В мастерской тюменского реставратора после страшного пожара найдены нетленные иконы

Невероятная находка обнаружена в мастерской тюменских реставраторов деревянного зодчества Шитовых. При пожаре старинного особняка Рубцовой на улице Дзержинского практически не тронутыми огнем оказались две иконы. Их Святослав Шитов нашел на днях при разборе завалов.

- Это чудо! В завале на втором этаже, где бушевал самый страшный пожар и не уцелело ничего, я нашел образа Николы Чудотворца, которые оказались практически не тронутые огнем, оплавился только полиэтилен. Когда я убрал обертку, под иконой оказалась еще одна - Божьей Матери. Они словно законсервировались, оказались нетленны, - рассказывает мастер.

Отметим, что православным тюменцам известна история с пожаром главной иконы Знаменского кафедрального собора "Знамение".

ОСОБНЯК 19 ВЕКА ВОССТАНОВЯТ

- Сгорело 90 процентов дома, весь второй этаж. Полностью утрачена шикарная коллекция старинных книг, где были даже рукописные экземпляры. Температура была такая, что оплавились металлические витрины и самовары. На первом этаже, в уголках, не тронутых огнем, потек пластик, - рассказывает Святослав.

Сейчас из дома выносят весь мусор, здание готовят к разбору. Работа кипит. Реставраторы не исключают, что новая мастерская начнет свою работу уже летом. Помогают Шитовым неравнодушные горожане.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реставрации особняка внешний облик останется прежним, а внутри все сделают с использованием новых технологий. Он станет просторнее и максимально приближен к первоначальному виду. Возможно удастся восстановить русскую печь. Дело в том, что в 20 веке ее разобрали, когда дом переоборудовали под общежитие для рабочих завода.

- Обязательно будем использовать современные огнеупорные материалы, перенесем кухню в другое место, она должна быть несгораемой, чтобы больше такое не повторилось, - поясняет Шитов. Он уверен, что причиной пожара стало замыкание электропроводки или взорвался какой-то электроприбор.

- Это не поджог, не случайность и не оплошность. Никто не заметил, как заполыхала кухня. В этот момент там никого не было. Я находился на форуме в областной думе, Вадим Макарович и дизайнер – на первом этаже, - подчеркнул реставратор.

МАСТЕРА ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЬ

- Горевать и сожалеть некогда, надо работать, - говорит Святослав. – Ни одно занятие не отменено. Будем проводить их в садах и школах, везде, куда позовут. У меня также есть мастерская в ДК «Водник». В нее могут приходить и взрослые.

Например, сегодня мастер проводит урок в селе Кулаково и учит детей делать деревянного Конька-Горбунка. В течение года он объедет всю область и побывает с мастер-классами в десятках сел и городов региона.

- Будем искать талантливых детей, учить их и помогать развиваться. Уже многие наши ученики работают реставраторами, среди них есть те, кто трудится в Эрмитаже, в Кижах, Выборге, - добавляет Святослав.

КСТАТИ

Тюменцы начали сбор средств, чтобы помочь Шитовым как можно быстрее восстановить утраченную мастерскую. На первое время уже есть краски и кисти. Сейчас необходимо закупить инструменты: лобзики, пилы и другое. На это нужны деньги, поэтому все, кто готов помочь, могут перечислить любую сумму на карту Сбербанка, которая привязана к телефону Святослава 8-982-943-48-65.