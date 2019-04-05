Теща перепутала мешки и выкинула в мусор деньги за проданную квартиру

Молодая семья из Тюмени чуть не осталась без денег, вырученных с продажи квартиры. Причем по собственной вине. Тюменцы случайно выбросили их вместе с мусором.

Душещипательную историю рассказал начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин. Именно к нему прибежала в панике парочка с просьбой помочь. Оказалось, что не так давно к ним переехала мама. Ее старую квартиру удачно продали, а наличные упаковали в пакетик. Но ценный сверток был так похож на мусор, да и лежал, видимо, не в самом надежном месте, что при уборке, мама перепутала его с отходами и выбросила в контейнер.

Когда пропажа обнаружилась, семья пришла в шок. Информации, о том, в каком городе региона находилась квартира, у Виктора Загидулина не было, но по статистике даже в небольшом Ялуторовске однокомнатные квартиры стоят около 1,5 миллионов рублей. Для сравнения: в Тюмени за однушку можно выручить 2,5 миллиона рублей. Так что переживать было из-за чего. Вероятнее всего, тюменцы первым делом бросились к контейнеру. Но мусоровоз тут уже побывал, поэтому следующим пунктом назначения стал мусоросортировочный завод.

Молодая семья очень просила разрешить им поискать деньги в свезенном со всего города мусоре. И над ними, конечно, сжалились. По словам начальника цеха, супруги перерыли не менее 12 тонн.

- Но ценный груз – пакетик с деньгами они все-таки нашли, - сообщил Виктор Загидулин.

Кстати, среди отходов сотрудники завода часто находят ценные вещи и документы. Попадаются паспорта, СНИЛСы, водительские удостоверения. Их сотрудники завода не уничтожают, а аккуратно складывают в отдельный отсек хранения. Если владелец находится, ему спокойно отдают пропажу. На завод обращаются и те, чьи вещи еще не нашли. Тогда у них берут номер телефона и оповещают о находке.