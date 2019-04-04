2019-04-04T14:22:00+03:00
Телевидение

"Следствие вели...": в Тюмени снимают жуткую историю о серийном маньяке-насильнике

Группу телевизионщиков возглавляет бессменный Леонид Каневский
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Леонид Каневский познакомился с историей тюменского уголовного розыска. Фото УМВД по Тюменской областиЛеонид Каневский познакомился с историей тюменского уголовного розыска. Фото УМВД по Тюменской области
Изменить размер текста:

Съемки документальной телепередачи "Следствие вели..." проходят сегодня, 4 апреля, в Тюмени. Ее бессменный ведущий Леонид Каневский два дня будет снимать историю о серийном маньяке Харламове. Он в марте 1973 года изнасиловал и убил в Тюмени девушку.

Найденная в архивах МВД резонансная история зацепила телевизионщиков, и съемочная группа еще в ноябре 2018 года приезжала в город. Теперь Леонид Каневский записывает кадры максимально приближенные к событиям того времени. Ведущий побывает на предполагаемом месте преступления в районе переправы на Лесобазе и пройдет по тем местам, где происходили жуткие события.

Тюменцам также удалось найти одного из сотрудников уголовного розыска, который участвовал в раскрытии преступления. Ветеран поделится своими воспоминаниями и деталями, которых нет в архивах.

Главный полицейский Тюменской области Юрий Алтынов наградил Леонида Каневского памятной медалью. Фото УМВД по Тюменской области

Главный полицейский Тюменской области Юрий Алтынов наградил Леонида Каневского памятной медалью. Фото УМВД по Тюменской области

Отметим, что программа выходит на телеканале с 2006 года и это первый случай, когда съемочная группа рассказывает о преступлении в Тюмени. Накануне в музее УМВД России по Тюменской области Леонид Каневский встретился с молодыми оперативниками и ветеранами МВД. Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов наградил гостя памятной медалью "100 лет уголовному розыску".

- Это была неформальная встреча. Он рассказал о своих киноролях, как снимает передачи о преступниках, какие истории выбирает. Послушал истории тюменцев, - отметил начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

В завершении встречи артисту подарили книгу "Очерки тюменской милиции", чему он был очень рад. Не исключено, что после поездки у Каневского возникнет желание снять еще какую-нибудь историю из архивов тюменского уголовного розыска.

Леонид Каневский рассказа, как выбирает истории для программ и послушал воспоминания тюменцев. Фото УМВД по Тюменской области

Леонид Каневский рассказа, как выбирает истории для программ и послушал воспоминания тюменцев. Фото УМВД по Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24