"Следствие вели...": в Тюмени снимают жуткую историю о серийном маньяке-насильнике

Съемки документальной телепередачи "Следствие вели..." проходят сегодня, 4 апреля, в Тюмени. Ее бессменный ведущий Леонид Каневский два дня будет снимать историю о серийном маньяке Харламове. Он в марте 1973 года изнасиловал и убил в Тюмени девушку.

Найденная в архивах МВД резонансная история зацепила телевизионщиков, и съемочная группа еще в ноябре 2018 года приезжала в город. Теперь Леонид Каневский записывает кадры максимально приближенные к событиям того времени. Ведущий побывает на предполагаемом месте преступления в районе переправы на Лесобазе и пройдет по тем местам, где происходили жуткие события.

Тюменцам также удалось найти одного из сотрудников уголовного розыска, который участвовал в раскрытии преступления. Ветеран поделится своими воспоминаниями и деталями, которых нет в архивах.

Главный полицейский Тюменской области Юрий Алтынов наградил Леонида Каневского памятной медалью. Фото УМВД по Тюменской области

Отметим, что программа выходит на телеканале с 2006 года и это первый случай, когда съемочная группа рассказывает о преступлении в Тюмени. Накануне в музее УМВД России по Тюменской области Леонид Каневский встретился с молодыми оперативниками и ветеранами МВД. Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов наградил гостя памятной медалью "100 лет уголовному розыску".

- Это была неформальная встреча. Он рассказал о своих киноролях, как снимает передачи о преступниках, какие истории выбирает. Послушал истории тюменцев, - отметил начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

В завершении встречи артисту подарили книгу "Очерки тюменской милиции", чему он был очень рад. Не исключено, что после поездки у Каневского возникнет желание снять еще какую-нибудь историю из архивов тюменского уголовного розыска.