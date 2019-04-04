Осталось 10 дней: как жителям Тюменской области подключить телевизор к цифровому вещанию

Эра аналогового телевидения завершается. Через 10 дней, 15 апреля, в Тюменской области все 20 общедоступных обязательных ТВ-каналов будут показывать только в цифровом формате. Всем, кто не подключен к эфирному цифровому, кабельному или спутниковому телевещанию эксперты дают рекомендации, как не остаться без любимых программ.

Для начала нужно определить, принимает ли телевизор цифровой сигнал. Это просто. Достаточно посмотреть, есть ли буква «А» рядом с логотипами «Первого канала», «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Пятого канала», «Рен ТВ», СТС, «Россия-Культура» и «ТВ Центр». Если есть, то сигнал аналоговый и с 15 апреля телевизор перестанет принимать программы. Если буквы «А» нет – все в порядке, эфирное цифровое ТВ уже транслируется.

Всем, кто еще смотрит аналоговое телевидение, нужно:

1. Выяснить, проживаете ли вы в зоне покрытия цифрового вещания. На сайт смотрицифру.рф указаны районы, которые не попадают в зону цифрового вещания. Жителям этих территорий нужно подключить спутниковое телевидение. Получить консультацию можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22.

Всем, кто живет в зоне устойчивого приема цифрового сигнала необходимо:

1. Убедится, что ваш телевизор принимает цифровой сигнал в формате DVB-T2. Эта информация есть на сайте смотрицифру.рф или в инструкции к телевизору. Можно также позвонить по телефону горячей линии 8-800-234-35-22.

2. Если телевизор принимает сигнал стандарта DVB-T2, нужно запустить автоматический поиск каналов. При слабом цифровом сигнале придется купить дециметровую антенну. Ее стоимость составляет от 300 рублей.

3. Если телевизор не принимает сигнал стандарта DVB-T2, необходимо приобрести приставку, ее стоимость составляет от 990 рублей, а также дециметровую антенну. Чтобы не попасть на мошенников, покупать оборудование желательно в специализированных магазинах или в отделении почтовой связи.

По телефону горячей линии 8-800-234-35-22 можно пригласить волонтёров, которые не только бесплатно подключат оборудование, но и научат обращаться с ним.

Более подробную информацию о переходе на эфирное цифровое телевидение можно узнать на сайте смотрицифру.рф.