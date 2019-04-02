Готовимся к Дню здоровья – 2019: как тюменцам стать красивыми и здоровыми

День здоровья, который тюменцы отметят вместе со всем миром уже в это воскресенье 7 апреля, не просто отметка в календаре. Он призван привлечь внимание к здоровому образу жизни и напомнить принципы, которые помогут человеку стать здоровым и красивым. Накануне праздника специалисты областного управления Ропотребнадзора рассказали, как привести себя в порядок, следуя нескольким нехитрым правилам.

БЕРЕМ ЖИЗНЬ ПОД КОНТРОЛЬ

Первый совет, который с детства внушают родители, воспитатели, учителя, - правильная организация режима дня. Она помогает распланировать жизнь так, чтобы успевать все с утра до ночного сна. При таком раскладе и организм будет работать, как часы.

- Все 24 часа в сутках распределяются таким образом: 8 часов работы, 8 часов отдыха (но обязательно и активного) и 8 часов сна. Должно быть отведено время для физкультуры, водных процедур, прогулок на свежем воздухе. Проанализируйте свой режим дня, научитесь ценить время и использовать его для улучшения своего здоровья, - порекомендовали в Роспотребнадзоре.

Приверженцы здорового образа жизни должны следить за режимом питания. Фото с сайта Pixabay.com

МЫ - ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ

Не менее важный пункт для настоящего ЗОЖника – режим питания. За ним приверженцы здорового образа жизни следят даже тщательнее, чем за распорядком дня.

Правил здорового питания много, но специалисты назвали основные:

1) питаться нужно 4-5 раз в течение дня, желательно в одно и то же время;

2) разнообразить свой рацион так, чтобы в ежедневном меню присутствовали продукты из разных пищевых групп;

3) есть хлеб и хлебобулочные изделия можно, но только если они из муки грубого помола и муки, обогащенной микронутриентами;

4) ежедневно включать в рацион маложирное молоко и молочнокислые продукты с бифидобактериями и хотя бы два раза в неделю есть натуральный творог;

5) ежедневно съедать овощи, фрукты, соки 3-5 разных цветов, так как каждому цвету соответствует определенный набор полезных компонентов;

6) солить еду йодированной солью, но как можно в меньших количествах;

7) исключить из рациона жгучие и острые специи, уксус, майонез и кетчуп;

8) ограничить употребление сладкого и пить больше чистой воды, ведь она выводит токсины и способствует нормальному пищеварению;

9) «нет» жареным и «да» отварным, запеченным и приготовленным на пару блюдам.

Вредные привычки и здоровый образ жизни несовместимы, меняем их на спорт. Фото с сайта Pixabay.com

МЕНЯЕМ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ НА СПОРТ

Вредные привычки и здоровый образ жизни несовместимы. Совсем. Курение и алкоголь негативно сказываются и на трудовой, и творческой деятельности человека, влекут за собой заболевания и даже социальное неблагополучие человека. Зато спорт имеет обратный эффект.

Регулярные занятия физкультурой - это здоровье, красота и долголетие. По сути, тут создается не только внешний эффект и продвигается культ тела. Физически активные люди меньше подвержены различным депрессивным состояниям, не страдают бессонницей. Главное - подобрать такой вид спорта, который принесет удовольствие.

Человеку нужно ежедневно делать не менее 10 тысяч шагов. Фото с сайта Pixabay.com

10000 ШАГОВ ДО ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

- Используйте в повседневной жизни шагомер, - гласит следующее правило, данное специалистами областного управления Роспотребнадзора.

Благо сегодня такая функция есть у самых разнообразных устройств – начиная от специальных фитнес-браслетов и заканчивая приложением в смартфоне. Некоторые не понимают, зачем считать шаги. Но все просто: подсчет шагов помогает контролировать растрачиваемые калории, мотивирует на долгие прогулки на свежем воздухе и повышает их эффективность.

Некоторые японские исследователи утверждают, что человеку нужно ежедневно делать не менее 10 тысяч шагов. А японцы, на минуточку, слывут умными ребятами.

Сон - залог здоровья и прекрасного настроения. Фото с сайта Pixabay.com

СОН ДЛЯ СЛАБАКОВ?

В молодежной среде гуляет девиз – «сон для слабаков». Это очень глупое и даже вредное выражение, поскольку именно сон - залог здоровья и прекрасного настроения. Но спать нужно правильно:

1) чтобы выспаться, взрослому человеку необходимо примерно восемь часов и ложиться лучше в одно и то же время - в десять-одиннадцать вечера, тогда организм расслабляется и уснуть довольно легко. Вставать, кстати, тоже нужно в один и тот же час;

2) ужинать рекомендуется не позже, чем за два часа до сна, хотя перед самым сном можно съесть кисломолочный напиток, овощ или фрукт;

3) спать лучше в проветренном помещении с оптимальной температурой воздуха +20-22 градуса;

4) смотреть фильмы и читать перед сном не стоит.