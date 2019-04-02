Готовимся к Дню здоровья – 2019: как тюменцам стать красивыми и здоровыми
День здоровья, который тюменцы отметят вместе со всем миром уже в это воскресенье 7 апреля, не просто отметка в календаре. Он призван привлечь внимание к здоровому образу жизни и напомнить принципы, которые помогут человеку стать здоровым и красивым. Накануне праздника специалисты областного управления Ропотребнадзора рассказали, как привести себя в порядок, следуя нескольким нехитрым правилам.
БЕРЕМ ЖИЗНЬ ПОД КОНТРОЛЬ
Первый совет, который с детства внушают родители, воспитатели, учителя, - правильная организация режима дня. Она помогает распланировать жизнь так, чтобы успевать все с утра до ночного сна. При таком раскладе и организм будет работать, как часы.
- Все 24 часа в сутках распределяются таким образом: 8 часов работы, 8 часов отдыха (но обязательно и активного) и 8 часов сна. Должно быть отведено время для физкультуры, водных процедур, прогулок на свежем воздухе. Проанализируйте свой режим дня, научитесь ценить время и использовать его для улучшения своего здоровья, - порекомендовали в Роспотребнадзоре.
Приверженцы здорового образа жизни должны следить за режимом питания. Фото с сайта Pixabay.com
МЫ - ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ
Не менее важный пункт для настоящего ЗОЖника – режим питания. За ним приверженцы здорового образа жизни следят даже тщательнее, чем за распорядком дня.
Правил здорового питания много, но специалисты назвали основные:
1) питаться нужно 4-5 раз в течение дня, желательно в одно и то же время;
2) разнообразить свой рацион так, чтобы в ежедневном меню присутствовали продукты из разных пищевых групп;
3) есть хлеб и хлебобулочные изделия можно, но только если они из муки грубого помола и муки, обогащенной микронутриентами;
4) ежедневно включать в рацион маложирное молоко и молочнокислые продукты с бифидобактериями и хотя бы два раза в неделю есть натуральный творог;
5) ежедневно съедать овощи, фрукты, соки 3-5 разных цветов, так как каждому цвету соответствует определенный набор полезных компонентов;
6) солить еду йодированной солью, но как можно в меньших количествах;
7) исключить из рациона жгучие и острые специи, уксус, майонез и кетчуп;
8) ограничить употребление сладкого и пить больше чистой воды, ведь она выводит токсины и способствует нормальному пищеварению;
9) «нет» жареным и «да» отварным, запеченным и приготовленным на пару блюдам.
Вредные привычки и здоровый образ жизни несовместимы, меняем их на спорт. Фото с сайта Pixabay.com
МЕНЯЕМ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ НА СПОРТ
Вредные привычки и здоровый образ жизни несовместимы. Совсем. Курение и алкоголь негативно сказываются и на трудовой, и творческой деятельности человека, влекут за собой заболевания и даже социальное неблагополучие человека. Зато спорт имеет обратный эффект.
Регулярные занятия физкультурой - это здоровье, красота и долголетие. По сути, тут создается не только внешний эффект и продвигается культ тела. Физически активные люди меньше подвержены различным депрессивным состояниям, не страдают бессонницей. Главное - подобрать такой вид спорта, который принесет удовольствие.
Человеку нужно ежедневно делать не менее 10 тысяч шагов. Фото с сайта Pixabay.com
10000 ШАГОВ ДО ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ
- Используйте в повседневной жизни шагомер, - гласит следующее правило, данное специалистами областного управления Роспотребнадзора.
Благо сегодня такая функция есть у самых разнообразных устройств – начиная от специальных фитнес-браслетов и заканчивая приложением в смартфоне. Некоторые не понимают, зачем считать шаги. Но все просто: подсчет шагов помогает контролировать растрачиваемые калории, мотивирует на долгие прогулки на свежем воздухе и повышает их эффективность.
Некоторые японские исследователи утверждают, что человеку нужно ежедневно делать не менее 10 тысяч шагов. А японцы, на минуточку, слывут умными ребятами.
Сон - залог здоровья и прекрасного настроения. Фото с сайта Pixabay.com
СОН ДЛЯ СЛАБАКОВ?
В молодежной среде гуляет девиз – «сон для слабаков». Это очень глупое и даже вредное выражение, поскольку именно сон - залог здоровья и прекрасного настроения. Но спать нужно правильно:
1) чтобы выспаться, взрослому человеку необходимо примерно восемь часов и ложиться лучше в одно и то же время - в десять-одиннадцать вечера, тогда организм расслабляется и уснуть довольно легко. Вставать, кстати, тоже нужно в один и тот же час;
2) ужинать рекомендуется не позже, чем за два часа до сна, хотя перед самым сном можно съесть кисломолочный напиток, овощ или фрукт;
3) спать лучше в проветренном помещении с оптимальной температурой воздуха +20-22 градуса;
4) смотреть фильмы и читать перед сном не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU