2019-04-02T15:04:22+03:00
Здоровье

Участники номинации «Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний»

В номинации участвуют больницы и центры, оказывающие услуги по лечению заболеваний кожи, косметологии и эстетической медицины
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В номинации «Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по лечению заболеваний кожи, косметологии и эстетической медицины.

Участники номинации «Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний»:

Косметологическая клиника

«Косметологическая клиника» на ул. Мельникайте 105 одна из самых востребованных и популярных поликлиник города Тюмени, которая имеет безупречную репутацию и является клинической базой кафедры кожных болезней с курсом косметологии Тюменского государственного медицинского университета и кафедр Тюменского медицинского колледжа.

Здесь предлагают широчайший ассортимент услуг, направленных на омоложение и преображение лица и тела, помогают с проблемой выпадения волос. В Клинике ведут прием дерматологи, косметологи, врач невролог, трихологи, работают профессиональные массажисты и эстетисты. Удаление новообразований, инъекционная косметология, увеличение губ, устранение мимических морщин и многие другие востребованные косметологические процедуры в Клинике Вам предложат по максимально бюджетной стоимости.

«Косметологическая клиника» предлагает все услуги аппаратной косметологии только на современном оборудование. Уникальные лазеры позволяют безопасно избавиться от пигмента, сосудистой сетки, нежелательных волос, вернуть красоту и молодость кожи.

ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»

Областной кожно-венерологический диспансер оказывает специализированную дерматовенерологическую помощь. Имеет в своей структуре более 10 подразделений, в том числе: амбулаторно-поликлиническое, косметологическое и физиотерапевтическое отделения, стационар и клинико-диагностическую лабораторию. Есть филиалы в Ишиме и Тобольске.

ОКВД оказывают медицинские услуги по следующим направлениям: лабораторные исследования для определения возбудителей болезней кожи и инфекций, консультации специалистов, профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путем, профилактика и лечение заболеваний слизистых оболочек, грибковых заболеваний и заболеваний кожи головы и волос; а также консультации специалистов, удаление доброкачественных новообразований кожи, лечение косметологических дефектов, массаж лица и тела, депиляции, прокол ушей и многое другое.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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