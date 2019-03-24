Борьба с депрессией: как тюменцу отличить депрессию от банальной печальки и как с ней бороться

- Депрессия - от латинского deprimo, что означает «давить», «подавлять». Другими словами, депрессия - это подавленность; таково клиническое определение. Однако мы используем определение «депрессия» повсеместно, обозначая разные состояния подавленности - от сиюминутных печалей до тяжелых, длительных расстройств, - рассказывает Галина Губайдуллина, детский и семейный психолог, нейропсихолог, руководитель нейрошколы «Большая перемена».

При клиническом подходе депрессия делится на психогенную, эндогенную и соматичскую. Психогеннная депрессия (еще ее называют реактивной) - это реакция на травмирующие события. Это могут быть личные драмы, неудачи, потери, недовольство своей жизнью, часто неосознаваемое внятно. Эндогенная депрессия не связана с переживаниями каких-либо жизненных обстоятельств. Предположительно, ее причины в недостатке определенных химических веществ – нейромедиаторов. Возможны и генетические причины. Что касается соматической депрессии, она возникает вследствие развития различных заболеваний (к примеру, эндокринных или сердечно-сосудистых, из-за черепно-мозговых травм и т.д.).

- Чаще всего депрессия имеет психогенный характер, то есть причины ее возникновения лежат в области психологических трудностей. Иногда эти трудности явные, осознаваемые. Иногда это хроническое недовольство своей жизнью (человек занимается не тем, чего хочет), отношениями (они не приносят радости), которые человек прячет от самого себя глубоко внутри, не признает, а потому и не меняет ситуации, - говорит Галина Губайделлина.

Иногда причиной депрессивного состояния может стать старая непрожитая психологическая травма, некие отрицаемые переживания или подавленный гнев. Энергия от такого вот, непрожитого, остается в подсознании. Но вечно этот негатив внутри прятаться не может, и однажды вырывается наружу в виде депрессии.

Основные симптомы депрессии

Депрессия – это не шутка, она может серьезно испортить качество вашей жизни, ведь при ее течении человек по определению несчастен. Так что, если вы увидели у себя или близкого человека нижеперечисленные симптомы, особенно если они длятся более двух недель, следует обратить к психологу. Ведь в действительности отличить банальные личный кризис от депрессии самому довольно сложно.

Основных симптомов заболевания три, рассказывает специалист. Первый - подавленное настроение, которое не меняется при изменении внешних обстоятельств. Второй - потеря интереса к деятельности и событиям, которые раньше вызывали удовольствие и интерес, отсутствие чувства радости. И третий - упадок сил, хроническая усталость, которые не проходят после отдыха в течение длительного времени.

Есть и дополнительные симптомы. Например, пессимизм, нарушение сна (бессонница или наоборот повышенная потребность во сне), снижение самооценки, чувство бесполезности, вины, суицидальные мысли, приступы страха и тревоги без видимой опасности, снижение способности концентрироваться, принимать решения, проблемы с аппетитом (его отсутствие или, напротив, чрезмерное переедание).

Кто под ударом?

К депрессиям более склонны женщины, у мужчин подобные расстройства случаются реже, но чаще сопровождаются уходом в зависимости, например, в употребление алкоголя.

Не минует депрессия и детей, но вот внятно рассказать о своих переживаниях ребятишки не могут. Помогут взрослым понять, что с деткой что-то не так вялость, постоянная усталость, страхи, чрезмерная тревожность или наоборот расторможенность. У детей чаще всего встречаются реактивные депрессии на психотравмирующие ситуации – развод родителей, смерть близкого, затяжные конфликты, насилие.

- Факт, что все психические расстройства (и депрессия не исключение) обостряются весной и осенью. Весной это происходит в силу нестабильности атмосферных явлений, активности солнца, авитаминоза, усталости от отсутствия ультрафиолета. Люди с нестабильной работой вегететивной и нервной систем чувствительны к таким факторам; они и оказываются в группе риска, - говорит Галина.

Можно ли справиться с депрессией самостоятельно?

Так как депрессией мы называем все подряд - от сиюминутной печали и усталости до серьезного состояния, а между ними целая линейка вариантов, то ориентироваться нужно на интенсивность и длительность симптомов, - уверена специалист. – Депрессия – это отсутствие радости. И постоянно болтаться в своих черных мрачных мыслях крайне тяжело. Если такое состояние затянулось, лучше обратиться к хорошему психологу, чтобы он помог разобраться, и ваша жизнь наладилась быстрее. Ведь депрессия очень портит качество жизни, и иногда лучше не терпеть, а найти причины всего этого. Кто-то имеет достаточные навыки осознанности, кто-то нет. Вторым и нужен психолог.

Но у нас для вас хорошая новость: любая депрессия проходит! Чтобы помочь себе самостоятельно выбраться из неприятного состояния, важно искать радости. Ведь при длительных переживаниях меняется биохимия мозга, и перестает вырабатываться гормон радости – серотонин. Ищите радости, копите их, нанизывайте, как бусинки на нитку. Общение, прогулки, спорт, ванна с любимыми маслами, цветы – поможет все, главное захотеть! Да хоть остановиться на миг по дороге на работу и всмотреться, как из почки проклевывается свежий листик. Или как лучик солнца пляшет на поверхности лужи. Словом, ловите все, что может дать хоть каплю радости! Любая приятность – ваш шаг на пути в спокойствие и исцеление.

А вообще, можно рассматривать депрессию не как зло, а как то, что нам хочет помочь понять нечто важное, показать, что мы не так живем. И изменить свою жизнь к лучшему!