В номинации «Лучшая клиника для лечения эндокринологических заболеваний» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по диагностике и лечению пациентов с различными эндокринными патологиями.

Участники номинации «Лучшая клиника для лечения эндокринологических заболеваний»:

Медицинская клиника «АКЦЕНТ»

Медицинская клиника «АКЦЕНТ», работающая в Тюмени с 2018 года, специализируется на эндокринологии и гинекологии. Спектр оказываемых услуг достаточно широк: гинекология, эндокринология, гастроэнтерология, неврология, ревматология, диетология, дневной стационар, ультразвуковая диагностика, биоимпеданс.

Клиника оснащена современным медицинским оборудованием и гарантирует пациентам полную конфиденциальность. Врачи проводят комплексное диагностическое обследование и разрабатывают индивидуальную программу лечения.

ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос»

КДЦ «Эндос» - это амбулаторно-поликлиническое многопрофильное медицинское учреждение, обеспечивающее квалифицированную диагностическую, консультативную и лечебную помощь населению Тюменской области, а также организационно-методическую, гастроэнтерологическую и диабетологическую помощь лечебно-профилактическим учреждениям в административной территории. На базе учреждения функционирует диабетологический центр.

В ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос» работают около 200 человек, из них 20 врачей-гастроэнтерологов, 12 врачей-эндокринологов и специалисты других профилей. Основная доля медицинской помощи оказывается пациентам с заболеваниями органов пищеварения, вирусными гепатитами и заболеваниями эндокринной системы.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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