2019-03-22T09:53:31+03:00
Туризм

Весенние каникулы-2019 в Тюмени: куда отвести ребятню в каникулы – попрыгать и повеселиться

«Комсомолка» расскажет, где школьники могут вволю напрыгаться и наплескаться в весенние каникулы-2019
Мария Васильева
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Самые веселые активности – в нашем обзоре. Фото pixabay.comСамые веселые активности – в нашем обзоре. Фото pixabay.com
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Каждый родитель, который еще не забыл, как тяжела третья четверть, хочет вознаградить детей за старания и подарить им яркие, веселые каникулы! Специалисты считают, что лучший приз после упорного труда, да в период весенней астении, слабости и авитаминозов – свежий воздух, смех и движение.Самые веселые активности – в нашем обзоре!

Отправляемся плескаться

Вода, как это ни банально, действительно источник жизни. Заряд бодрости и прекрасные воспоминания, которые точно затмят ощущение тоски и усталости от учебы подарят ребятне брызги и игры в воде.

Морозы позади, на улице «плюс», посему не грех вместе с ребятней и в источники нырнуть! Пожалуй, самый популярный у тюменцев – источник на «Верхнем бору». Здесь вам предложат два варианта – бассейн гостиничного комплекса «ОТБ» (от 900 рублей за взрослый и от 600 за детский билет) и бассейн SPA-отеля «Источник (от 750 за детский билет и от 1 300 – за взрослый). Согласно информации на сайте базы отдыха, эти билеты безлимитные, то есть действуют весь день.

Минеральный источник «Тюменский», что в селе Яр, приглашает и по вовсе приемлемым ценам. Так детский билет в будни будет стоить от 150 рублей, а взрослый – от 250.

Прекрасный бассейн с минеральной водой есть и в эко-парке «Тайга». Детские билеты здесь, согласно информации на официальном сайте, по 300 рублей, как и взрослые. Вода в бассейн объемом 200 кубов поступает с глубины более 1200 метров! Она нагрета до комфортных 38 градусов, и прекрасно влияет на нервную систему и кровообращение, а также оздоравливает в целом. А еще «Тайга» - великолепное место для прогулок с вековыми соснами и волшебным воздухом.

«Слопать» кожей брома, йода и хлорида натрия можно в трех бассейнах загородного клуба «Аван», что в районе Каменки. Эта вода лечит суставы, нервную систему, сердечно-сосудистую. И хорошо расслабляет! Для оголодавших есть кафе, а желающим продолжить греться – бани. Занятно, что дети до 10 лет вообще проходят сюда бесплатно. Взрослый же билет стоит от 500 рублей. Согласно информации официального сайта.

Превращаемся в белок

Ну что, наплюхались? Теперь – прыгать! Тюменские батутные центры – настоящий рай для фанатов прыжков и кульбитов! А что? Грохочет заводная музыка, тело летит вверх словно бы само собой – восторг, да и только! Прыжки на батуте дарят заряд энергии надолго. А еще это, между прочим, олимпийский вид спорта. Так что, талантливым да заинтересованным «белкам» можно тут и остаться – на тренировки.

Один из самых популярных в Тюмени батутных центров – «SkyMax». И немудрено, ведь здесь есть и любительские, и профессиональные батуты, и классная поролоновая яма, куда так весело сигануть с высоты, и скалодром, и аэрохоккей и большая зона кафе, где можно насладиться вкусняшками и молочными коктейлями в перерыве между развлечениями. Цена вопроса – от 250 рублей в час. Действует акция «День школьника» во вторник: прыгаем с другом, а платим за одного. Об акциях на каникулы можно узнать в группе батутного центра «Вконтакте».

Но не забываем разминаться, внимательно слушать инструктора и соблюдать правила безопасности!

В центре «Ninja-park» есть и батуты, и небольшой скалодром с поролоновой ямой, и троллей, и даже тюбинговая горка. Цена билета на один час в будни стоит здесь от 400 рублей.

В «Kenga-park» час прыжков стоит также от 400 рублей с носа. Помимо батутов здесь есть поролоновая яма, а также чудесная воздушная подушка, которая поможет побороть страх свободного падения, а также является незаменимым помощником спортсменов клуба в отработке сложных упражнений.

Спайдермен-им

Еще одна классная и увлекательная физическая нагрузка – скалолазание. Можно поползать по стенке в одном из развлекательных центов – к примеру, в «Атмосфере» или «Ninja-park». Но это для малышей или совсем уж новичков. Посерьезнеее стена есть в батутном центре «Skymax».

Но настоящий писк – отправиться на пробную тренировку в легкоатлетический манеж! Этот скалодром, между прочим, самый большой в стране, это ли не лучшая рекомендация? Разовая тренировка на скалодроме в манеже стоит 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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