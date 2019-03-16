2019-03-16T12:20:47+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали на трассе под Тюменью при столкновении 22 автомобилей

Массовой дорожной аварии способствовала неблагоприятная погода [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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На трассе под Тюменью столкнулись 22 автомобиля. Есть пострадавшие. Фото из соцсети ВКонтактеНа трассе под Тюменью столкнулись 22 автомобиля. Есть пострадавшие. Фото из соцсети ВКонтакте
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На Тюменскую область обрушились сильные снегопады и ветер. Именно неблагоприятная погода и невнимательность водителей стали причиной массового дорожно-транспортного происшествия под Тюменью.

По последним данным Госавтоинспекции Тюменской области, дорожная авария произошла 15 марта примерно в 14 часов в районе поселка Боровский Тюменского района. На трассе автодороги Тюмень-Боровский- Богандинский столкнулись одновременно 22 автомобиля. На место аварии оперативно прибыли экстренные службы.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Тюменской области, на месте ДТП работали 25 человек и 8 единиц техники.

Медицинскую помощь оказывают три бригады скорой помощи в составе девяти человек.

- Сотрудниками МЧС оказана психологическая помощь пострадавшим, произведено отключение автомобильных аккумуляторных батарей. На место происшествия направлен мобильный пункт обогрева, для помощи пострадавшим, - добавили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

Для обогрева людей был предоставлен школьный автобус. Фото с сайта МЧС России по Тюменской области

Для обогрева людей был предоставлен школьный автобус. Фото с сайта МЧС России по Тюменской области

Для обогрева людей прибыл школьный автобус Винзилинской средней школы из посёлка Винзили Тюменского района.

На время устранения последствий ДТП была перекрыта вся федеральная трасса. Движение автомобилей было блокировано.

По счастливой случайности, массовая авария обошлась без погибших. Пострадали четыре человека. При этом в Областную клиническую больницу №2 были доставлены трое пострадавших с различными травмами. Один человек отказался от госпитализации.

- Женщине, пострадавшей в ДТП, проведено оперативное вмешательство по поводу сочетанной травмы, лечение будет продолжено в реанимации ОКБ№2. У одного мужчины не подтвердилось сотрясение головного мозга – диагностирован ушиб, у второго диагностированы ушибы грудной клетки, плеча и бедра. Оба после оказания необходимой медицинской помощи направлены на амбулаторное наблюдение, - сообщила пресс-секретарь департамента образования Тюменской области Александра Малыгина.

Добавим, что на данный момент последствия массового ДТП устранены и трасса открыта для движения автомобилей. Неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются до 17 марта.

На трассе под Тюменью столкнулись 22 автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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